‘Lang leve de Keuken Kampioen Divisie, lang leve het schakelprogramma!’

Donderdag, 4 augustus 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:02

In de rubriek ´Tribunegeluiden´ draait Voetbalzone de rollen om! Regelmatig krijgt een VZ-lezer met schrijfambities de kans om een opiniestuk, column of ander interessant artikel over voetbal te publiceren op onze website. Deze week een ode aan het schakelprogramma! Vrijdagavond gaat de Keuken Kampioen Divisie weer van start met onder meer een aantal Brabantse onderonsjes en het trainersdebuut van Dirk Kuijt. Uit deze inzending blijkt dat de start van een nieuw Keuken Kampioen Divisie-seizoen zorgt voor veel vreugde bij deze VZ-lezer!

Door: Anonieme inzending

Eindelijk is het zover. De start van het nieuwe voetbalseizoen. Na twee maanden vol oefenduels en het Europees kampioenschap voor vrouwen zagen we in het afgelopen weekend hoe Virgil van Dijk Erling Braut Haaland wist af te stoppen, terwijl PSV aan de hand van Guus Til kon stunten in de Johan Cruijff ArenA. Ook Lionel Messi liet zien dat hij nog steeds tot grootse dingen in staat is. Toch zijn we nog niet helemaal begonnen. De crème de la crème van de voetbalwereld start namelijk vrijdagavond pas. Met de terugkeer van het wekelijkse schakelprogramma om 20.00 uur op ESPN.

Dit jaar zal het nog mooier worden. Met Heracles Almelo, Willem II en PEC Zwolle verloor de Eredivisie drie kleurrijke clubs met een trouwe aanhang. Zo werd onlangs bekendgemaakt dat de Tilburgers voor het aankomende seizoen reeds tienduizend seizoenkaarten verkocht hebben. PEC stond eind juni zelfs al op meer verkochte seizoenkaarten dan in het afgelopen seizoen en ook in Almelo wil men volop gaan voor directe promotie terug naar de Eredivisie.

Hoewel het voor de Hagenezen moeilijk te verkroppen was op 29 mei van dit jaar, zorgde het mislopen van promotie er tegelijkertijd voor dat de neutrale toeschouwer dit seizoen iedere vrijdagavond flitsen te zien krijgt van het ADO Den Haag van Dirk Kuijt, met Thomas Verheydt in de punt. Om in de Haagse hoek te blijven koos Tom Beugelsdijk onverwachts voor een tweejarig dienstverband bij het ambitieuze Helmond Sport. Ik kijk nu al uit naar de duels tussen Verheydt en Beugelsdijk op 28 oktober. Eén ding is dan zeker: de neutrale toeschouwer wint altijd!

Dirk Kuijt debuteert vrijdagavond tegen Heracles als hoofdtrainer van ADO Den Haag

Doordat de eerste elftallen van Ajax, AZ, PSV en FC Utrecht dit seizoen ijzersterk opgevuld zijn, kunnen we vele grote talenten verwachten op het wedstrijdformulier bij de beloftenelftallen. Zo lijkt het erop dat onder anderen Naci Ünüvar, Sontje Hansen, Fodé Fofana, Isaac Babadi, Fedde de Jong en Ernest Poku zich regelmatig in de kijker moeten spelen tegen clubs als Telstar, TOP Oss, FC Dordrecht, en MVV.

Het wordt interessant om te zien of een speler als Ünüvar, die onlangs zijn contract verlengde bij Ajax, wederom een seizoen de motivatie erin kan houden zoals hij dat in het afgelopen seizoen deed. Iedereen ziet dat de flamboyante rechtspoot, die in het seizoen 2021/22 zestien doelpunten maakte en twaalf assists leverde, eigenlijk toe is aan een stap hogerop. Toch zullen we hem regelmatig zien verschijnen in het schakelprogramma. Wie weet aan de zijde van Mohamed Ihattaren, indien het toptalent nog terugkeert. In het afgelopen seizoen trakteerde Ihattaren de kijkers van ESPN al op een sublieme hattrick tegen VVV-Venlo.

Bij Jong Ajax zijn dit seizoen wederom alle ogen gericht op Naci Ünüvar

Gelijktijdig lijkt de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen meer ervaren spelers te hebben dan ooit. Een kleine greep uit een heerlijk lijstje namen: doorgewinterde krachten als Glynor Plet, Danny Post, Siem de Jong, Bram van Polen, Bart van Hintum, Samuel Armenteros en Marko Vejinovic zijn allemaal terug te vinden op het tweede niveau van Nederland. Met name de interviews van Post en Van Polen na afloop van een wedstrijd zijn een verademing ten opzichte van interviews van vele Eredivisie-spelers.

Die interviews worden regelmatig afgenomen door Hans Kraay junior, die net zo enthousiast met de derde linksback van Telstar spreekt als met sterren als Hakim Ziyech. Als trouwe kijker van het schakelprogramma kan ik iedere week weer genieten van het enthousiasme van Kraay. De ene week is de centrale verdediger van Almere City goed genoeg voor het linkerrijtje van de Eredivisie en daarna kan de linksbuiten van Roda er een niveautje hoger ook wel tien maken. Lang niet alles wat hij zegt is realistisch of enorm gepolijst, maar het zorgt bij mij iedere vrijdag weer voor vermaak.

Hans Kraay junior en Hakim Ziyech bouwden in zijn tijd in de Eredivisie een goede band op

In het schakelprogramma kan alles. Een heerlijke omhaal ruilt zich moeiteloos in voor een lompe overtreding, en bizarre blunders wisselen zich regelmatig af met de prachtigste doelpunten. Tevens is er in de Keuken Kampioen Divisie geen VAR aanwezig die deze goals kan afkeuren. Spelers hoeven niet minutenlang te wachten of een klein duwtje nou wel of niet gegeven werd, of dat de rechtsbuiten zeven balcontacten eerder buitenspel stond. De charme van het voetbal zonder uitgestelde emoties maakt een avondje Keuken Kampioen Divisie af en toe heerlijk verfrissend ten opzichte van een pot in de Eredivisie of andere hoger aangeschreven competities.

Vrijdagavond zit ik honderd procent weer op tijd voor de buis. Voor de interviews en analyses van Kraay, de mislukte schaarbewegingen van Bilal Basacikoglu, de intikkers van Nick ‘Venomenema’ Venema, het debuut van Lucas ‘De Witte Keniaan’ Woudenberg bij Willem II en wellicht de eerste goal van Hassane Bandé in een Ajax-shirt. Wat er daadwerkelijk gaat gebeuren zal moeten blijken, maar ik moet en zal het zien. Eindelijk weer. Lang leve de Keuken Kampioen Divisie, lang leve het schakelprogramma!

Graag wil ik afsluiten met mijn voorspellingen voor dit seizoen. Ik verwacht dat Willem II kampioen wordt en dat ook Heracles direct weer terug promoveert naar de Eredivisie. Verder denk ik dat Kuijt een succes gaat worden in Den Haag en dat hij ADO weer naar het hoogste niveau brengt. Verheydt wordt de topscorer. Talenten die ik dit seizoen extra in de gaten ga houden zijn Feyenoord-huurling Naoufal Bannis (FC Eindhoven), Arjen van der Heide (Roda JC) en Sabir Agougil (NAC Breda). Het lijkt me leuk om de voorspellingen van andere VZ-gebruikers terug te lezen in de reacties!

