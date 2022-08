Denzel Dumfries bewijst Sparta goede dienst met simpel belletje

Donderdag, 4 augustus 2022 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Sparta Rotterdam heeft zich definitief verzekerd van de diensten van Shurandy Sambo, zo meldt de club. De twintigjarige verdediger wordt komend seizoen gehuurd van PSV. Sparta heeft bovendien een optie tot koop weten te bedingen. De transfer hing al een tijdje in de lucht. Sambo heeft woensdag zijn medische keuring met succes doorstaan en slaat onder meer interesse van Vitesse, dat eveneens geïnteresserd was, af.

Sambo staat bij PSV te boek als groot talent. In de voorbereiding speelde hij met de Eindhovenaren mee in de oefenduels met Arminia Bielefeld, Villarreal en FC Eindhoven en daarin liet hij een goede indruk achter. In april verlengde hij zijn contract bij PSV al met twee jaar, tot medio 2024. Toch was er komend seizoen weinig zicht op speeltijd voor de rechtsback, daar trainer Ruud van Nistelrooij de voorkeur geeft aan aanwinst Ki-Jana Hoever en Phillipp Mwene als rechtsback. Ook Mauro Júnior kan uit de voeten als rechtsachter.

"Shurandy is een jongen waar we veel potentie in zien", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp opgetogen op de website van Sparta. "Hij heeft laten zien het niveau van de Keuken Kampioen Divisie ontgroeid te zijn en dat hij de stap naar de Eredivisie kan maken. Hij krijgt bij ons de kans daar zijn kwaliteit te bewijzen, en geeft ons dit seizoen meer verdedigende opties aan de rechterkant, waarna wij de mogelijkheid hebben hem definitief vast te leggen."

"Ik heb veel oud-spelers gesproken die hier gespeeld hebben", vult Sambo aan. "Denzel Dumfries bijvoorbeeld. Zij hebben allemaal aangegeven dat het een hele hechte club is. De mensen zijn goed, de supporters zijn goed, dat geeft me vertrouwen. Ik hoorde van Denzel dat hij elk jaar een shirt komt kopen. Dat zijn mooie dingen. Ik heb gesprekken gehad met de trainer en de technisch directeur en daar had ik een goed gevoel bij. De trainer heeft een duidelijk plan, daarom heb ik deze keuze gemaakt."