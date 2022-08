Matthijs de Ligt onthult: ‘Hij heeft mij als speler de meeste problemen bezorgd’

Donderdag, 4 augustus 2022 om 12:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:17

Matthijs de Ligt is enorm te spreken over Leroy Sané. De 22-jarige centrumverdediger speelde in het verleden tegen sterren als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar het is Sané die het moeilijkst was te verdedigen tijdens een interland tegen Duitsland.

“Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn natuurlijk van wereldklasse”, zegt De Ligt in een interview met Kicker. “Maar de tegenstander die me tot nu toe de meeste problemen heeft bezorgd, was Leroy Sané in een interland met het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-1) in maart. Ik moest hem man-tegen-man over het hele veld dekken en hij was echt overal.” Als kersverse aanwinst van der Rekordmeister ontmoette De Ligt zijn nieuwe ploeggenoot onlangs tijdens een trip van Bayern in de Verenigde Staten. “Toen heb ik hem dat ook verteld.”

Bayern betaalde deze zomer 67 miljoen euro exclusief tien miljoen euro aan bonussen om de international van Oranje in te lijven. De hoge transfersom ziet De Ligt echter niet als een last. “Als je voor topclubs als Bayern München speelt, ervaar je altijd druk. Of je nu uitgeleend wordt of niet, dat blijft hetzelfde. Voor mij maakt het zeker niet uit, want ik eis altijd zoveel van mezelf dat er al druk genoeg is.”

De Ligt went aan zijn nieuwe omgeving bij Bayern München. Hij verstaat naar eigen zeggen al een beetje Duits en traint hard om zo snel mogelijk in het basiselftal van trainer Julian Nagelsmann te komen. Hij kijkt dan ook uit naar de start van het nieuwe seizoen. “De speelstijl van Bayern München past in mijn ogen bij mij, omdat het team aanvallend ingesteld is", aldus De Ligt. Bayern trapt het nieuwe seizoen van de Bundesliga vrijdagavond af met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.