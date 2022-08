Opvallende wending: Brighton komt met statement op Twitter over Cucurella

Donderdag, 4 augustus 2022 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:27

Brighton & Hove Albion ontkent dat het een akkoord heeft met Chelsea over de transfer van Marc Cucurella. Transfermarktexpert Fabrizio Romano kwam woensdagavond met het nieuws dat de club uit Londen zich voor vijftig miljoen euro heeft verzekerd van de diensten van de linkervleugelverdediger, maar daar is volgens Brighton dus absoluut geen sprake van. De club reageert opmerkelijk genoeg middels een statement op Twitter op de geruchten.

Romano was uiterst stellig in zijn berichtgeving woensdag, toen hij stelde dat de deal beklonken was en er geen weg meer terug was voor alle betrokken partijen. De linkervleugelverdediger moet voor een slordige zestig miljoen euro de overstap maken, zo meldde de transfermarktexpert. Volgens Brighton is van een akkoord echter nog geen sprake. "In tegenstelling tot onnauwkeurige berichten van tal van media vanavond, is er met geen enkele club overeenstemming bereikt over de verkoop van Marc Cucurella", aldus de club.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA. Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 3, 2022

Het statement is opvallend te noemen, daar clubs zich doorgaans niet mengen in berichtgeving uit de media. Cucurella kwam zelf al snel tot een persoonlijk akkoord met Chelsea. De onderhandelingen tussen beide clubs leek in eerste instantie ook vlekkeloos te verlopen. Eens te meer omdat The Blues bereid waren om verder te gaan dan het eveneens geïnteresseerde Manchester City. Bovendien biedt Chelsea Levi Colwill aan als ruilwaar.

Cucurella is opgeleid bij Barcelona en werd in de zomer van 2012 opgenomen in de cantera van los Azulgrana. Uiteindelijk bleef de linksbenige Spanjaard tot medio 2020 bij de Catalaanse grootmacht, waarna hij voor ruim elf miljoen euro verkocht werd aan Getafe. Een jaar later was Brighton al overtuigd van zijn kunnen en telde het achttien miljoen neer. Na één seizoen lijkt de man met de weelderige haardos dus opnieuw een fraaie transfer te maken.