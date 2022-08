Barcelona komt in de knel en vraagt twee oudgedienden opnieuw om loonoffer

Donderdag, 4 augustus 2022 om 11:46 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:10

Gerard Piqué en Sergio Busquets zullen salaris in moeten leveren om alle spelers van Barcelona in te kunnen schrijven voor het aankomende seizoen. Volgens Sport en Mundo Deportivo hebben bestuursleden van de club dit in een gesprek met de twee routiniers gevraagd. Ondanks de verkoop van een belang van 24,5% in Barça Studios, kan de club nog steeds niet al zijn nieuwe spelers registreren. Een salarisverlaging voor de twee spelers lijkt noodzakelijk.

De verkoop van het belang in Barça Studios leverden los Azulgrana weliswaar honderd miljoen euro op, maar mogelijk is dit niet afdoende en moeten ook de salarissen worden verlaagd. Om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen en ook om de nieuwste aanwinsten te kunnen inschrijven, is dit noodzakelijk. Nu zijn zomeraanwinsten Robert Lewandowski, Franck Kessié, Raphinha en Andreas Christensen nog niet speelgerechtigd. Ook Sergi Roberto en Ousmane Dembélé, die onlangs hun contract verlengden, mogen nog niet spelen in LaLiga.

Barcelona opent het nieuwe seizoen al over negen dagen, thuis tegen Rayo Vallecano. Maar het is allerminst zeker welke elf trainer Xavi op kan stellen. Een oplossing kan zijn om nog een belang van 25% in Barça Studios te verkopen, om zo nóg meer inkomsten te genereren. Het bestuur van Barcelona heeft echter besloten om teamoudsten Busquets en Piqué te benaderen voor een loonoffer, zo meldde journalist Gerard Romero.

Afgelopen zomer waren de twee captains de eersten die instemden met een salarisverlaging. En nu moeten zij dat waarschijnlijk opnieuw doen. In een eerder stadium leek het erop dat zij hier terughoudend op reageerden. Gisteren werd Busquets al gespot tijdens een ontmoeting met vice-president Rafa Yuste, directeur Mateu Alemany en adviseur Jordi Cruijff. Later was er ook een bijeenkomst met Piqué waar eerdergenoemde functionarissen en president Joan Laporta bij aanwezig waren.

Om ruimte te maken in de salarishuishouding, is Barça volop bezig om spelers te verkopen. Dit is tot op heden nog niet erg succesvol gebleken. Weliswaar zijn Riqui Puig (Los Angeles Galaxy) en Neto (Bournemouth) bijna rond met nieuwe clubs en zijn Philippe Coutinho en Óscar Mingueza vertrokken. Maar met de komst van peperdure spelers is dit niet genoeg. De Catalanen willen onder anderen ook af van Martin Braithwaite en Samuel Umtiti en staan naar verluidt ook niet onwelwillend tegenover een vertrek van Frenkie de Jong.