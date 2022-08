Unibet: odd van 5.60 voor een zege van Dundee tegen een gehavend AZ

Donderdag, 4 augustus 2022 om 09:00 • Laatste update: 10:47

AZ wacht in de derde voorronde van de Conference League een ontmoeting met het Schotse Dundee United. De Ploeg van trainer Pascal Jansen rekende in de vorige ronde over twee duels eenvoudig af met Tuzla City (5-0). Mocht AZ ook Dundee United aan de kant weten te zetten, dan mag het tegen het Portugese Gil Vicente of Letse Riga FC vechten om een plek in het hoofdtoernooi. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Conference League-duel.

Net als vrijwel elke Eredivisionist, zat ook AZ tijdens de zomerse transferwindow niet stil. Jansen zag met Fredrik Midtsjø en Owen Wijndal twee basisspelers vertrekken, maar met Jens Odgaard, Mees de Wit en Zinho Vanheusden werd de selectie ook versterkt. Bovendien lijfden de Alkmaarders deze week Riechedly Bazoer transfervrij. AZ is echter gehavend afgereisd naar Schotland, want zowel Bazoer als Peer Koopmeiners is ziek, terwijl Vanheusden, Jesper Karlsson en Yukinara Sugawara niet wedstrijdfit zijn. Tot overmaat van ramp kampt Odgaard ook nog eens met een blessure.

Dankzij een vierde plaats in de Schotse Premiership bemachtigde Dundee United afgelopen seizoen een plek in de derde voorronde van de Conference League. Steven Fletcher is de meest bekende naam in de selectie van trainer Jack Ross. De spits heeft 33 interlands voor Schotland achter zijn naam staan en speelde in het verleden voor onder meer Olympique Marseille, Sunderland en Wolverhampton Wanderers. Doelman Mark Birighitti heeft stond daarnaast in het seizoen 2017/18 onder contract bij NAC Breda. Dundee United opende het seizoen afgelopen zaterdag met een 1-1 gelijkspel bij promovendus Kilmarnock.

