Ajax presenteert nieuw marineblauw uitshirt voor seizoen 2022/23

Donderdag, 4 augustus 2022 om 10:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:29

Ajax heeft het uitshirt voor het seizoen 2022/23 gepresenteerd. De Amsterdammers spelen komend seizoen in een marineblauw shirt met rode en goudgele accenten. De kraag en de randen van de mouwen hebben hetzelfde rode-goudgele patroon. De logo’s op het shirt zijn goudgeel, terwijl de kampioenssterren en de adidas-strepen op de mouw rood zijn.

Het shirt kan meteen op veel belangstelling rekenen bij de Ajax-fans. Supporters die toegang proberen te verschaffen tot de webshop komen in een digitale wachtrij te staan. "Het is erg druk, dus je moet helaas even wachten", valt te lezen op de link die Ajax heeft gedeeld bij de presentatie van het shirt. "Zodra je aan de beurt bent krijg je automatisch toegang tot de webshop." Vorig jaar gebeurde hetzelfde bij de presentatie van het derde donkere tenue.

Our new 22-23 @adidasFootball away kit has landed ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2022

De gouden accenten in het uittenue komen ook terug in het nieuwe thuisshirt. Waar het shirt hoofdzakelijk marineblauw is, zal het broekje rood zijn. De adidas-strepen op het broekje zijn blauw, in lijn met het shirt. Aanstaande zaterdag zal Ajax voor het eerst in het nieuwe shirt te bewonderen zijn. Dan neemt de ploeg van Alfred Schreuder het in Limburg op tegen Fortuna Sittard. De presentatie van het derde shirt volgt vermoedelijk eind deze maand.