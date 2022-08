Willem II kan financiële klapper maken: Premier League lonkt voor Hornkamp

Donderdag, 4 augustus 2022 om 09:52 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:04

Jizz Hornkamp kan een droomtransfer naar de Premier League maken. Promovendus Nottingham Forest wil de aanvaller van Willem II graag inlijven, zo meldt the Athletic. Hornkamp heeft bij de Tilburgers nog een contract tot medio 2024, waardoor de Engelsen met een transfersom over de brug moeten komen. Mocht de deal beklonken worden, dan wordt de spits de dertiende (!) aankoop van the Tricky Trees.

Nottingham Forest keert dit seizoen, voor het eerst in 23 jaar, weer terug op het hoogste Engelse voetbalniveau. Om zich te verzekeren van lijfsbehoud, trok de club al flink de portemonnee. Trainer Steve Cooper gaf al bijna 100 miljoen pond (ruim 119 miljoen euro) uit aan zomerse versterkingen. Onder anderen Neco Williams (Liverpool), Omar Richards (Bayern München), Dean Henderson (Manchester United) en Jesse Lingard (transfervrij) werden gehaald.

Voor Hornkamp, die afgelopen winter naar Willem II kwam en niet veel later naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde, ligt met de interesse een droomtransfer in het verschiet. De aanvaller scoorde vorig seizoen slechts vier keer, maar heeft toch indruk weten te maken op Forest. Journalist Daniel Taylor van the Athletic vindt dat Hornkamp een 'decent scoring ratio' heeft en haalt aan dat de spits ooit vier keer scoorde in 34 minuten. Dit deed hij voor zijn toenmalige club FC Den Bosch tegen Excelsior.

Na een zeer goede periode bij FC Den Bosch belandde Hornkamp afgelopen winter bij Willem II. In Tilburg heeft de spits nog een contract tot medio 2024. Het is niet bekend hoeveel Forest voor hem wil betalen. Transfermarkt schat zijn waarde in op 650.000 euro, maar het is aannemelijk dat de Tricolores de spits niet kwijt willen met het oog op een snelle terugkeer naar de Eredivisie. Mocht Willem II eruit komen met Forest, dan kan dat de Tilburgers een flinke financiële injectie geven.

Overigens is het allerminst zeker of de transfer plaats gaat vinden. Willem II heeft, bij monde van technisch directeur Teun Jacobs, gezegd niets te weten over een eventuele overgang. Tegen het Brabants Dagblad laat hij weten: "Ik heb nog niet één seconde contact gehad met iemand over een transfer van Jizz. Niet met hemzelf, niet met zijn zaakwaarnemer en niet met welke club dan ook. Dus daar is niets van waar." Het doorgaans betrouwbare The Athletic, kwam met het nieuws, zo weet Jacobs. "Óf dit is een spookverhaal, óf Nottingham Forest moet zich nog melden bij mij. Als ze me bellen? Dan neem ik op en vertel ik ze dat Jizz niet te koop is. Tenzij – en dat geldt uiteraard voor iedere speler – er een enorm bedrag op tafel komt. Maar het is duidelijk: wij willen in principe niemand meer laten gaan."