‘Ten Hag kijkt naar alternatief voor dure Antony en komt uit bij Hakim Ziyech’

Donderdag, 4 augustus 2022 om 07:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

Erik ten Hag bekijkt de mogelijkheid om Hakim Ziyech naar Manchester United te halen, meldt Nabil Djellit. De Franse journalist, onder meer werkzaam voor France Football en L'Équipe schrijft dat de middenvelder annex aanvaller van Chelsea 'een van de prioriteiten is' van Ten Hag, maar dat binnen de clubleiding geen eensgezindheid is. Ziyech moet als alternatief dienen voor de vooralsnog veel te dure Antony.

United zit al weken achter Antony aan en zijn zaakwaarnemers reisden al vroeg tijdens de zomerse transferwindow naar Europa om een deal te sluiten. Een bod van zestig miljoen euro was echter niet toereikend voor Ajax, dat geen noodzaak ziet om de Braziliaan te verkopen. Bij United lijken ze van plan niet verder te willen gaan, waardoor de aandacht zich heeft gevestigd op Ziyech, weet Djellit. Het is geen geheim dat Ten Hag de voorste linie spoedig wil versterken. Deze transferwindow kwamen al verschillende namen voorbij.

Een transfer van Ziyech zou voor alle partijen een uitkomst kunnen bieden. De vleugelaanvaller is uit de gratie geraakt bij Chelsea en staat op de nominatie om te vertrekken. Verwacht wordt dat Thomas Tuchel komend seizoen geen plek heeft voor de linksbenige technicus. Ziyech, die onder Ten Hag floreerde bij Ajax, wordt beschouwd als een vaardige en creatieve speler die uitstekend zou kunnen passen bij de aanvalskracht van United. Ook AC Milan hengelde al meerdere keren naar zijn diensten.

Het lijkt erop dat Ten Hag een interne strijd moet voeren om de interesse in Ziyech door te drukken. Binnen de clubleiding zijn ze niet overtuigd van de kwaliteiten van de voormalig Marokkaans international. Afgelopen zaterdag was Ziyech nog trefzeker in de met 0-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen Udinese. De flankspeler mocht tien minuten na rust aanleggen voor een strafschop. Het is niet bekend welk bedrag Chelsea voor hem verlangt. Zijn contract loopt nog door medio 2025.