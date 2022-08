Schreuder heeft gewenste rechtsback binnen handbereik: Ajax bereikt akkoord

Donderdag, 4 augustus 2022 om 06:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:12

Ajax heeft definitief een akkoord bereikt met het management van Jorge Sánchez, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf donderdag kort na middernacht. De 24-jarige Mexicaanse rechtsback gaat naar verwachting spoedig zijn handtekening zetten onder een contract dat hem tot medio 2027 in Amsterdam houdt. Momenteel wordt door de clubs onderhandeld over de transfersom. Club América vindt dat Ajax het bod op Sánchez moet verhogen en heeft een tegenvoorstel gedaan. Beide clubs gaan elkaar vermoedelijk vinden tussen de vijf en zes miljoen euro, aldus Verweij.

De Mexicaanse club heeft Ajax laten weten een bedrag te willen incasseren waarvan een gelijkwaardige vervanger kan worden gehaald. Het dagblad verwacht dat Ajax ook met Club América spoedig tot een akkoord zal komen, waarna Sánchez naar Amsterdam komt om zijn transfer definitief te maken. De verdediger droomt al jaren van een carrière in Europa en wil de overstap naar Ajax dolgraag maken. Zijn club wil hem de kans op een stap naar Europa niet ontnemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verweij gaf eerder aan dat Sánchez rond de vijf miljoen euro moet kosten. De clubs gaan elkaar vermoedelijk vinden tussen de vijf à zes miljoen. De rechtsback speelde tot dusver 150 officiële wedstrijden voor Club América, waarin hij twee keer scoorde en acht assists gaf. In 2019 debuteerde Sánchez voor het nationale elftal van Mexico, waarvoor hij tot dusver 21 interlands speelde. Daarin was de verdediger één keer trefzeker. Sánchez is van origine rechtsback, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten.

Naast de transfersom zet Club América in op een doorverkooppercentage. Hoe hoog dit ligt wordt niet bekendgemaakt. Sánchez moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met Devyne Rensch. Laatstgenoemde leek lange tijd de beoogde opvolger van Noussair Mazraoui, maar maakte afgelopen zaterdag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) opnieuw geen sterke indruk. De kritiek op het jeugdproduct, dat nog een contract heeft tot medio 2025, nam de voorbije maanden toe.