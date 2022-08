VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Donderdag, 4 augustus 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:04

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Erik ten Hag pakt Cristiano Ronaldo aan

Op social media gingen direct na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd tussen Manchester United en Rayo Vallecano (1-1) beelden rond van een vroegtijdig vertrokken Cristiano Ronaldo. De 36-jarige aanvaller maakte voor het eerst in de voorbereiding op komend seizoen minuten namens United. Erik ten Hag reageerde in gesprek met Viaplay op het vertrek van Ronaldo en van anderen. “Er waren er veel meer die naar huis gingen. Dat zag ik niet door de vingers. Dat is onacceptabel. Voor iedereen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier wat Ten Hag nog meer zei over Ronaldo.

Jasper Cillessen keert terug bij NEC

Jasper Cillessen keert terug bij NEC. De doelman uit Groesbeek gaat volgens de NOS en ESPN Valencia verruilen voor zijn jeugdliefde, waar hij in 2010 debuteerde in het eerste elftal en een transfer naar Ajax verdiende. De medische keuring staat voor donderdag op de planning, waarna hij meteen gepresenteerd zal worden. Marcel Boekhoorn, de investeerder op de achtergrond bij NEC, zou persoonlijk naar Valencia gevlogen zijn om Cillessen over te halen.

Lees hier alles over de aanstaande terugkeer van Cillessen.

Ajax komt met traject op maat voor Ihattaren

Mohamed Ihattaren is deze week gestart met een individueel trainingsprogramma om fysiek fit te blijven, zo meldt Ajax op de eigen clubsite. Komende week voeren de club en de speler gesprekken om te kijken hoe het vervolgtraject zal verlopen. Na zijn tijdelijke afwezigheid vanwege (vermoedelijke) dreigingen in de privésfeer kampt de middenvelder met een lichte fysieke achterstand, die moet worden weggewerkt om aan te kunnen sluiten bij de A-selectie. Ook wil Ajax Ihattaren volgens De Telegraaf de mogelijkheid tot mentale begeleiding aanbieden.

Check hier hoe Ajax het plan met Ihattaren voor zich ziet.

Senesi wordt begeerd door Bournemouth

Marcos Senesi wordt begeerd door Bournemouth. De Premier League-promovendus wil de verdediging gaan versterken en is volgens Fabrizio Romano uitgekomen bij de Argentijnse stopper van Feyenoord, die nog tot medio 2023 vastligt in De Kuip. Daarnaast heeft de Rotterdamse club de optie om die verbintenis met een jaar te verlengen. Romano schrijft dat Bournemouth de gesprekken met het kamp-Senesi én met Feyenoord onlangs heeft opgestart. De onderhandelingen zitten nog in de beginfase en dus kan er nog niets gezegd worden over de grootte van de kans van slagen.

Lees hier meer over de interesse van Bournemouth.

De Talentscout met Ezechiel Banzuzi

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennia lang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ezechiel Banzuzi, die zich in het slot van het afgelopen seizoen op zeventienjarige leeftijd in de basis speelde bij NAC Breda en nu aast op zijn definitieve doorbraak.

Lees hier het hele interview met Banzuzi!