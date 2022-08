‘Real Betis verhuurt voormalig Ajax-doelwit mede door vervelende vader’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 23:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:51

Diego Lainez werd vorige week door zijn club Real Betis verhuurd aan SC Braga, en dat had volgens de Mundo Deportivo niet alleen maar sportieve redenen. De Spaanse sportkrant meldt dat de vader van de 22-jarige Mexicaan zich nadrukkelijk bemoeide met de carrière van zijn zoon en regelmatig discussieerde met leden van de technische staf. Betis-trainer Manuel Pellegrini was het zat en besloot in te stemmen met een vertrek van Lainez, die begin 2019 nog bijna door Ajax werd vastgelegd.

Lainez maakte in januari 2019 voor ongeveer vijftien miljoen euro de overstap van het Mexicaanse Club América naar Real Betis. De destijds achttienjarige aanvaller stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, maar koos uiteindelijk voor de club uit het Spaanse Sevilla. Bij Betis kwam hij sindsdien tot 72 duels, waarin hij goed was voor vier doelpunten. Afgelopen seizoen stond Lainez maar drie keer in de basis bij Real Betis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op basis daarvan is het verhuur van Lainez aan SC Braga niet zo gek. Maar het feit dat de twintigvoudig Mexicaans international teleurstelde met zijn spel, was dus niet de enige reden voor Real Betis om tijdelijk afscheid van hem te nemen. De bemoeizucht van vader Mauro Lainez zou de afgelopen jaren voor een dusdanig grote ergernis bij de technische staf van Betis hebben gezorgd, dat ook dat een rol heeft gespeeld in de beslissing om Lainez komend seizoen in het Portugese Braga te stallen. Volgens Mundo Deportivo deed Mauro Lainez dat ook al toen zijn zoon nog in Mexico speelde.

Voor Diego Lainez zelf is het vooral van belang dat hij speelminuten maakt in de aanloop naar het WK in Qatar. Hij is momenteel geen vaste basisspeler in de ploeg van bondscoach Gerardo Martino en werd de afgelopen jaren lang niet altijd in de selectie van het Mexicaanse team opgenomen. Bij SC Braga hoopt hij die broodnodige speelminuten te kunnen maken. De Portugezen hebben overigens ook nog een optie tot koop bedongen, van zeven miljoen euro.