Fabrizio Romano meldt Engelse interesse in ‘top target’ Marcos Senesi

Woensdag, 3 augustus 2022 om 23:21 • Guy Habets

Marcos Senesi wordt begeerd door Bournemouth. De Premier League-promovendus wil de verdediging gaan versterken en is volgens Fabrizio Romano uitgekomen bij de Argentijnse stopper van Feyenoord, die nog tot medio 2023 vastligt in De Kuip. Daarnaast heeft de Rotterdamse club de optie om die verbintenis met een jaar te verlengen.

Romano schrijft dat Bournemouth de gesprekken met het kamp-Senesi én met Feyenoord onlangs heeft opgestart. De onderhandelingen zitten nog in de beginfase en dus kan er nog niets gezegd worden over de grootte van de kans van slagen. De linksbenige Argentijn is naar verluidt wel een 'top target' van the Cherries en dat zou betekenen dat de naar de Premier League gepromoveerde club ver wil gaan voor Senesi. Hij wordt door Transfermarkt getaxeerd op een waarde van zeventien miljoen euro.

Het is zeker niet voor het eerst dat een buitenlandse club interesse toont in Senesi. Eerder zou AS Roma al geïnformeerd hebben bij Feyenoord naar de mogelijkheden om de Argentijns international over te nemen, maar schrok I Giallorossi vervolgens van de hoge vraagprijs die de Stadionclub hanteerde. Daar reageerde Danilo Caravello, een van de zaakwaarnemers van Senesi, dan weer op door te zeggen dat hij het 'typisch' vond dat Nederlandse clubs altijd hoge prijzen vragen voor hun spelers.

Senesi kwam in de zomer van 2019 naar Feyenoord toe. De Rotterdammers betaalden zo’n zeven miljoen euro aan het Argentijnse San Lorenzo, dat een flink doorverkooppercentage schijnt te hebben. Sindsdien speelde de linkspoot 116 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij negen keer scoorde en zeven assists gaf. Senesi groeide in De Kuip uit tot een van de steunpilaren van het elftal. Begin juni debuteerde hij voor het nationale elftal van Argentinië tegen Estland (5-0 winst). Senesi had vanwege zijn Italiaanse paspoort ook voor Italië kunnen spelen, maar wimpelde die interesse af met een definitieve keuze voor la Albiceleste.