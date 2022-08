Interesse uit Utrecht én Engeland voor bij Ajax overbodige Sean Klaiber

Woensdag, 3 augustus 2022 om 23:09 • Guy Habets

Sean Klaiber staat niet alleen in de belangstelling van FC Utrecht, maar ook van diverse Engelse clubs. Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond. De rechtsback van Ajax mag vertrekken uit de Johan Cruijff Arena, omdat er met Jorge Sánchez al een nieuwe verdediger voor de rechterflank binnengehaald zal worden.

Eerder op woensdag werd al duidelijk dat Ajax vol inzet op de komst van Sánchez. Mike Verweij van De Telegraaf meldde dat er onderhandeld werd over een transfer van de Mexicaan, die trainer Alfred Schreuder meer opties op rechtsback zal moeten bieden. Dat betekent ook meteen dat Klaiber mag vertrekken. FC Utrecht probeert al een tijdje om de verdediger terug te halen naar Stadion Galgenwaard en spreekt met Ajax, maar twee niet nader genoemde clubs uit het Engelse Championship hebben ook serieuze interesse getoond.

Klaiber zou na zijn teleurstellende prestaties in Amsterdam, waar hij nooit een basisplaats verdiende en ook geen indruk maakte op het kritische publiek, voor een schappelijke prijs mogen vertrekken. Ajax nam Klaiber in oktober 2020 voor 4,25 miljoen euro over van Utrecht. Sindsdien speelde hij 22 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor drie assists.

Met Ajax werd Klaiber twee keer landskampioen. Verder won hij één TOTO KNVB Beker met de club. De 28-jarige Nieuwegeiner maakte zich echter niet onmisbaar, terwijl de rechtsback in Utrecht wél geliefd was. Klaiber speelde 152 officiële wedstrijden voor Utrecht, waarin hij negen keer trefzeker was en 21 assists gaf. Hij is drievoudig international van Suriname. Utrecht heeft met Hidde ter Avest, Mark van der Maarel en nieuwkomer Joshua Rawlins reeds drie rechtsbacks in de gelederen.