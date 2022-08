Jasper Cillessen keert met het oog op het WK terug en tekent bij ‘zijn’ NEC

Woensdag, 3 augustus 2022 om 22:22 • Guy Habets • Laatste update: 22:33

Jasper Cillessen keert terug bij NEC. De doelman uit Groesbeek gaat volgens de NOS en ESPN Valencia verruilen voor zijn jeugdliefde, waar hij in 2010 debuteerde in het eerste elftal en een transfer naar Ajax verdiende. De medische keuring staat voor donderdag op de planning, waarna hij meteen gepresenteerd zal worden.

Dat de 33-jarige goalie ervoor kiest om naar NEC te gaan, mag een verrassing heten. Cillessen was een paar weken geleden nog in beeld om eerste keeper bij PSV te worden, maar de Eindhovenaren kozen uiteindelijk voor Walter Benítez. Ook werd de Oranje-international nog gelinkt aan Ajax en AZ. Het zou echter aan Marcel Boekhoorn, de investeerder van NEC, te danken zijn dat Cillessen dit seizoen in het Goffertstadion te bewonderen is. Hij zou persoonlijk naar Valencia zijn gereisd om de doelman over te halen, meldde Voetbal International.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cillessen behoort samen met Gonçalo Guedes en Maxi Gómez tot de grootverdieners bij Valencia en zou mede daarom niet in de selectie zijn opgenomen voor het oefenduel met Nottingham Forest (1-1). Een vertrek van Cillessen zou voor los Che daarom betekenen dat er nieuwe spelers kunnen worden ingeschreven in LaLiga. Een vertrek van Cillessen hangt al langere tijd in de lucht. Afgelopen seizoen kwam de 63-voudig international met name in de tweede seizoenshelft maar weinig in actie. Dat kwam deels door blessures, maar ook doordat Giorgi Mamardashvili voor het leeuwendeel van de duels de voorkeur kreeg boven Cillessen.

Met het WK in Qatar in aantocht zal het belangrijk zijn voor de doelman om aan spelen toe te komen. De afgelopen twee jaar speelde de ex-keeper van Barcelona, Ajax en NEC slechts zeven interlands. Ook dat had deels met blessures en een coronabesmetting te maken, maar de doelman werd ook een aantal keer niet geselecteerd of opgesteld. Bij NEC lijkt Cillessen wel te kunnen rekenen op speeltijd, ondanks de aanwezigheid van keepers als Robin Roefs, Danny Vukovic en Mattijs Branderhorst. Laatstgenoemde was vorig seizoen de eerste man onder de lat in Nijmegen en maakte een prima indruk.