Timo Baumgartl is hersteld en staat na verwijderen van tumor weer op het veld

Woensdag, 3 augustus 2022 om 21:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:07

Timo Baumgartl is woensdag teruggekeerd op het trainingsveld van Union Berlin. Bij de van PSV gehuurde verdediger werd dit voorjaar een tumor in een teelbal ontdekt, waarna die teelbal operatief werd verwijderd. In de maanden daarna werkte hij aan zijn herstel, onder andere met preventieve vervolgbehandelingen. Woensdag postte zijn club op Instagram een foto van Baumgartl, met daarbij de tekst “Baumi is terug! Fijn om je weer in voetbalschoenen te zien, Timo”.

Het seizoen van de 26-jarige Baumgartl kwam begin mei abrupt ten einde. Tijdens een routinecontrole in het ziekenhuis werd een tumor in de teelbal ontdekt. Die werd vervolgens met succes verwijderd. “Gelukkig doe ik al een aantal jaren aan preventieve zorg”, zei Baumgartl destijds. “Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die sindsdien heeft plaatsgevonden. Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de ongelooflijke steun. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn focus ligt nu op het snelst mogelijke herstel.”

De Duitser werd in 2019 voor tien miljoen euro door PSV overgenomen van VfB Stuttgart. Hij tekende een contract tot medio 2024 in Eindhoven, maar zijn periode aldaar verliep moeizaam. Hij kwam in twee seizoenen tot 36 duels. In de zomer van 2021 werd Baumgartl verhuurd aan Union Berlin, waarvoor hij afgelopen seizoen tot 35 duels kwam. Twee maanden geleden maakte PSV bekend dat Baumgartl ook komend seizoen wordt verhuurd aan de ploeg uit Berlijn, dat daarna een optie tot koop heeft. Die bedraagt volgens het Eindhovens Dagblad 3,5 miljoen euro.

Union Berlin eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Bundesliga, waardoor het komend seizoen mag uitkomen in de groepsfase van de Europa League. Vorig seizoen kwam de ploeg ook uit in Europa; toen werd in de Conference League-groepsfase onder andere twee keer verloren van Feyenoord: 3-1 en 1-2. Komende zaterdag begint voor die Eisernen het Bundesliga-seizoen, met een thuiswedstrijd tegen rivaal Hertha BSC.