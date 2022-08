De zeventienjarige groeibriljant van NAC die aast op zijn definitieve doorbraak

Woensdag, 3 augustus 2022

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennia lang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ezechiel Banzuzi, die zich in het slot van het afgelopen seizoen op zeventienjarige leeftijd in de basis speelde bij NAC Breda en nu aast op zijn definitieve doorbraak.

“Het is enorm snel gegaan, hè”, beaamt Banzuzi, als hij wordt gevraagd naar zijn ontwikkeling. Het talent van NAC begon afgelopen seizoen bij de Onder 18, werd overgeheveld naar de Onder 21 en mocht al snel meetrainen met de ploeg van trainer Edwin de Graaf. Zijn debuut in het eerste elftal volgde op 26 oktober, toen NAC het in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker opnam tegen VVV-Venlo.

Banzuzi kwam het afgelopen seizoen tot twintig officiële duels namens NAC Breda.

“Het was natuurlijk een bijzondere ervaring voor mij”, vertelt Banzuzi. “Op zestienjarige leeftijd je debuut maken, is niet niks. Na het meetrainen hoorde ik voorafgaand aan het bekerduel opeens van Edwin de Graaf dat ik bij de selectie zat.” Banzuzi werd in de 75ste binnen de lijnen gebracht door de inmiddels vertrokken oefenmeester en zag hoe de Parel van het Zuiden in het Rat Verlegh Stadion na strafschoppen met 5-3 aan het langste eind trok. “Tijdens mijn debuut was ik niet echt zenuwachtig, er was wat gezonde spanning. Ik deed gewoon mijn ding. Ik wilde uiteindelijk ook een penalty nemen, maar de trainer koos voor ervaring.”

Het ene hoogtepunt werd opgevolgd door het andere, toen Banzuzi halverwege november ook zijn debuut maakte voor Nederland Onder 17. De middenvelder gaf direct zijn visitekaartje af aan bondscoach Mischa Visser door de eerste twee goals voor zijn rekening te nemen tijdens een 5-0 zege op Mexico Onder 18. “Dat was zeker ook een mooi moment. Ik begon tijdens mijn debuut gelijk in de basis. Ik scoorde al vroeg in de wedstrijd op aangeven van Julian Rijkhoff en niet veel later was ik nog een keer trefzeker. Ik was sinds Nederland Onder 13 eigenlijk niet meer opgeroepen voor een jeugdelftal van Oranje”, zegt Banzuzi, die de jaren erna wel het gevoel had dat een uitverkiezing nooit ver weg was. “Uiteindelijk zag een scout van het Nederlands elftal mij begin vorig seizoen bij een wedstrijd van NAC Onder 21 spelen en toen ik in oktober mijn debuut voor het eerste van NAC maakte, ben ik weer in beeld gekomen.”

Banzuzi kwam in zijn eerste seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tot twintig duels. Negen keer posteerde De Graaf hem in de basis en elf keer mocht hij invallen. Banzuzi is blij dat hij vorig seizoen al de nodige vlieguren in de Eerste Divisie kon maken. “Afgelopen seizoen was vooral heel leerzaam. Het was voor mij een nieuwe competitie. Nu ben ik bekend met het voetbal en weet ik wat mij te wachten staat. Of ik fysiek moest aanpoten? Nee, dat viel wel mee. Het spel is wat opportunistischer, gaat sneller op en neer, dus vooral op het gebied van balbehandeling heb ik me moeten ontwikkelen. Ik heb vooral geleerd om sneller en simpeler te spelen.”

Banzuzi tijdens de wedstrijd tegen TOP Oss in duel met Joshua Sanches.

Banzuzi ontwikkelde zich de afgelopen jaren razendsnel, waardoor hij op zestienjarige leeftijd kon debuteren in het Rat Verlegh Stadion. De thuiswedstrijden zijn voor hem nog altijd bijzonder. “Het is altijd speciaal om in het Rat Verlegh Stadion te spelen, de B-side en eigenlijk alle fans staan achter je. Het is extra mooi als we winnen”, zegt Banzuzi lachend. Begin dit kalenderjaar zag het er na een onhandige actie van de jongeling even naar uit dat hij zijn laatste wedstrijd voor NAC had gespeeld. Banzuzi werd een kleine maand buiten de selectie gelaten om hem uit de luwte te houden, waarna hij alsnog zijn eerste profcontract tekende.

“Ik ben uiteindelijk met de technisch directeur Eric Hellemons gaan praten. NAC had een mooi toekomstplan voor mij uitgestippeld en de club wilde graag dat ik zou blijven. Door dit toekomstplan was er eigenlijk geen reden voor mij om te vertrekken”, zo verklaart Banzuzi zijn keuze om alsnog tot medio 2024 bij te tekenen. Samen met andere talenten zoals Boris van Schuppen, Sabir Agougil en Vieri Kotzebue wil hij komend seizoen zijn stempel op NAC drukken. “Je trekt automatisch veel met hen op”, geeft Banzuzi aan. “Zij hebben dezelfde route afgelegd door ook vanuit de jeugd de stap naar het eerste elftal te maken.”

Voor Banzuzi was een uitverkiezing voor het EK Onder 17 in Israël als slotstuk van het afgelopen seizoen een kers op de taart. “Dat was misschien wel een van mijn mooiste ervaringen. De eerste wedstrijd tegen Bulgarije (1-3 winst) mocht ik invallen, het tweede groepsduel tegen Polen (2-1 winst) kwam ik in de rust als invaller binnen de lijnen en de derde groepswedstrijd tegen Frankrijk stond ik in de basis”, herinnert Banzuzi zich. “Een kwartier voor tijd draaide ik de wedstrijd om met een individuele actie, waar een strafschop uitkwam.”

Dean Huijsen bleef vanaf elf meter koel en dankzij Antoni Milambo en Yoram Boerhout verzekerde Oranje Onder 17 zich in een onderling duel met Frankrijk van groepswinst. Het EK eindigde echter zowel voor Banzuzi zelf als voor Oranje in mineur. “Na de kwartfinale werd ik helaas ziek, waardoor ik in de halve finale en finale helaas geen minuten meer kon maken. Ik zat in de finale tegen Frankrijk (1-2) wel op de bank, maar ik was gewoon niet fit genoeg om te spelen.”

Komend seizoen aast Banzuzi op zijn definitieve doorbraak bij NAC Breda.

Banzuzi omschrijft zichzelf als een box-to-box-middenvelder, die graag in het zestienmetergebied komt en ook helpt met het mee terug verdedigen. “Je moet veel rennen, maar ik speel het liefst in een aanvallende rol”, voegt Banzuzi met een glimlach toe. “Ik kijk vooral naar aanvallende middenvelders zoals Kevin De Bruyne en Paul Pogba. Zulke spelers volg ik in de Champions League of Premier League om wat van hen op te steken.”

NAC vond in de persoon van Robert Molenaar deze zomer een opvolger van De Graaf. Met Molenaar heeft Banzuzi naar eigen zeggen ook een goede band. “Ik zat eerst in de Onder 18, toen schoof ik door naar de Onder 21 en daar heb ik al een paar maanden onder hem getraind. Ik speel komend seizoen met rugnummer 8, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Daar spreekt zeker het nodige vertrouwen uit. Ik ben dankbaar dat ik dit rugnummer heb gekregen.”

Met de degradanten Heracles Almelo, Willem II en PEC Zwolle wordt de strijd om promotie komend seizoen niet misselijk. Bij Banzuzi overheerst echter het gevoel dat NAC klaar is voor de seizoensouverture tegen Helmond Sport op vrijdag 5 augustus. “Ik denk dat we een goede voorbereiding hebben gedraaid. We trainen hard, vooral op conditioneel gebied. Afgelopen zaterdag speelden we onze laatste oefenwedstrijd voor de start van de Keuken Kampioen Divisie tegen Excelsior Virton (2-1 winst). Met een goal heb ik in dit duel in aanvallend opzicht mijn steentje bij kunnen dragen. We moeten in ieder geval de Play-offs halen, daarin kan er van alles gebeuren.”

Dat het snel met Banzuzi is gegaan, blijkt wel uit zijn persoonlijke doelstelling voorafgaand aan het afgelopen seizoen. De destijds zestienjarige middenvelder wilde toen belangrijk zijn voor de Onder 18. Met het nieuwe seizoen van de Keuken Kampioen Divisie voor de deur, hoopt hij met goals en assists nu een jaar later het verschil te kunnen maken in het eerste elftal van NAC. Waar Banzuzi voor Oranje Onder 17 en tijdens de voorbereiding van NAC al het net wist te vinden, lukte dat hem echter nog niet in de Keuken Kampioen Divisie. “Maar daar gaat komend seizoen zeker verandering in komen!”, zo besluit Banzuzi vol vertrouwen.