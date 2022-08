Chelsea wint de strijd om Marc Cucurella en betaalt meer dan 50 miljoen euro

Woensdag, 3 augustus 2022 om 20:44 • Guy Habets

Marc Cucurella vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea. Dat verzekert transferexpert Fabrizio Romano. Hij schrijft dat the Blues een bedrag van tenminste vijftig miljoen euro neerleggen om de Spanjaard over te nemen van Brighton & Hove Albion. Levi Colwill, een talent uit de jeugdopleiding van Chelsea, zal de omgekeerde weg bewandelen.

Cucurella leek lang op weg naar Manchester City, aangezien trainer Pep Guardiola zijn landgenoot hoog op het wensenlijstje had staan. Alles veranderde echter toen Chelsea zich meldde. Cucurella was al gauw persoonlijk akkoord met de Londenaren en de onderhandelingen tussen Brighton en Chelsea verliepen ook voorspoedig, aangezien de club van trainer Thomas Tuchel bereid was om verder te gaan dan City. De deal is nu dus rond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De linksbenige Spanjaard werd opgeleid bij Barcelona en werd in de zomer van 2012 opgenomen in de cantera van los Azulgrana. Uiteindelijk bleef Cucurella tot medio 2020 bij Barcelona, waarna hij voor ruim elf miljoen euro verkocht werd aan Getafe. Een jaar later was Brighton al overtuigd van zijn kunnen en telde het achttien miljoen neer. Na één seizoen maakt de man met de weelderige haardos dus opnieuw een transfer.

Bij Chelsea zal Cucurella gaan concurreren met Marcos Alonso, als die tenminste op Stamford Bridge actief blijft. Barcelona zou naar verluidt interesse hebben in de ervaren Spanjaard. Cucurella, die naar verluidt een contract voor zes seizoenen gaat tekenen in het blauwe deel van Londen, speelde vorig seizoen 38 wedstrijden in alle competities voor Brighton. Daarin trof hij één keer doel en gaf hij twee assists.