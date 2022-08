Nice betaalt spotprijs en haalt Schmeichel als vervanger voor PSV'er Benítez

Woensdag, 3 augustus 2022 om 21:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:11

Kasper Schmeichel is de nieuwe doelman van OGC Nice. De Deense keeper verruilt Leicester City na elf jaar voor de Franse club en moet de vervanger worden van Walter Benítez, die deze zomer naar PSV vertrok. Schmeichel tekent in Nice een contract tot medio 2025 en levert Leicester zo'n 1,2 miljoen euro op, meldt Fabrizio Romano.

De inmiddels 35-jarige Schmeichel maakte in 2011 de overstap van Leeds United naar Leicester City, toen nog actief in het Engelse Championship. In 2014 dwong hij met the Foxes promotie af naar de Premier League, waarna de ploeg met Schmeichel als vaste keeper in 2016 landskampioen werd. Daarnaast won de 84-voudig Deens international met Leicester City de FA Cup en Community Shield (beide in 2021). In totaal speelde Schmeichel 479 officiële duels voor Leicester.

???? Viking coming! L’#OGCNice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel. pic.twitter.com/P3TqKYppXg — OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022

Bij OGC Nice moet Schmeichel Benítez doen vergeten. De Argentijn was de afgelopen seizoenen de eerste doelman aan de Côte d'Azur, maar vertrok deze zomer transfervrij naar PSV. Daar stond hij dinsdagavond tegen AS Monaco (voorronde Champions League) en zaterdagavond tegen Ajax (Johan Cruijff Schaal) al onder de lat. Naast Schmeichel kan Nice ook beschikken over doelmannen Marcin Bulka en Teddy Boulhendi.

OGC Nice toont zijn ambities deze zomer op de transfermarkt. Eerder werd al 74-voudig Welsh international Aaron Ramsey vastgelegd, enkele dagen nadat hij zijn contract bij Juventus had laten ontbinden. Vorig seizoen eindigde Nice met trainer Christophe Galtier aan het roer op de vijfde plek in de Ligue 1. Galtier vertrok vervolgens naar Paris Saint-Germain, waarna de Zuid-Franse club Lucien Favre als vervanger strikte. OGC Nice, waar Nederlanders Pablo Rosario en Calvin Stengs ook onder contract staan, start het nieuwe Ligue 1-seizoen komende zondag met een uitwedstrijd tegen Toulouse.