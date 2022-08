Feyenoord identificeert naast Zerrouki nieuw target als opvolger van Aursnes

Woensdag, 3 augustus 2022 om 20:21 • Wessel Antes • Laatste update: 20:28

De naam van Sivert Mannsverk valt in De Kuip als eventuele opvolger van Fredrik Aursnes, zo meldt 1908.nl woensdag. Het lijkt een kwestie van tijd voor Aursnes definitief naar Benfica vertrekt, dus oriënteren de Rotterdammers zich op een vervanger. De Telegraaf meldde dinsdagavond al dat Feyenoord vijf miljoen euro heeft geboden op Ramiz Zerrouki van FC Twente. Mannsverk, die in Noorwegen speelt voor Molde FK, zou een iets goedkopere optie zijn.

De twintigjarige middenvelder speelt sinds vorige zomer bij Molde, dat hem als vervanger van Aursnes overnam van Sogndal IL. Net als Aursnes heeft Mannsverk de clubleiding van Feyenoord kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Feyenoord zal Mannsverk echter niet voor hetzelfde zachte prijsje als Marcus Pedersen en Aursnes kunnen oppikken. 1908.nl spreekt in de berichtgeving over enkele miljoenen, terwijl Aursnes vorige zomer voor slechts 450.000 euro naar Rotterdam toekwam. Voor Pedersen betaalde Feyenoord één miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mannsverk speelde sinds zijn komst naar Molde 41 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Hij is daarnaast jeugdinternational bij het beloftenelftal van Noorwegen. Twee weken geleden maakte Mannsverk een goal tijdens de thuiswedstrijd van Molde tegen Elfsborg (4-1 winst), in de voorronde van de Conference League. Molde won het tweeluik gemakkelijk en mag het donderdagavond om 19.00 uur thuis opnemen tegen het Hongaarse Kisvárda FC, in de derde voorronde.

Arne Slot gaf afgelopen zondag voor de camera’s van ESPN al aan dat Feyenoord ‘honderd procent’ de transfermarkt zou betreden bij een vertrek van Aursnes. Quinten Timber ziet hij namelijk niet als een vervanger van de Noor. “Timber is de vervanger van Guus Til. Dan kun je zeggen: 'mhm, is dat exact dezelfde speler?' Nee, dus de bezetting op het middenveld zal wel iets veranderen. Wat Guus heel goed kon was agressiviteit tonen en op tijd bij een duel arriveren en die winnen. Dat is een kwaliteit die ons team heel hard nodig heeft en we iets minder hadden door het vertrek van Til. Met Quinten hebben we dat weer opgelost."