Groningen houdt voet bij stuk na miljoenenbod: ‘Wij willen óók presteren’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 19:53 • Guy Habets

Jørgen Strand Larsen mag niet vertrekken bij FC Groningen. Een bod van tien miljoen euro, uitgebracht door het Engelse Middlesbrough, is volgens Voetbal International resoluut afgewezen door technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die van plan is om zijn topschutter vlak voor de seizoensstart niet meer te laten gaan. "Wij willen óók presteren", liet hij optekenen.

Er is sprake van buitenlandse interesse voor de Noorse spits, voor wie Bologna en nu dus ook Middlesbrough serieus in de markt zijn. Eerdere biedingen van rond de zeven miljoen euro werden echter al afgewezen en Groningen heeft nu zelfs besloten om ook een bod van ongeveer tien miljoen euro uit Engelse hoek van tafel te vegen. Fledderus, die niet wil ingaan op bedragen, legt op de clubsite uit waarom. "Voor een bepaald bedrag kon hij gaan met een doorverkooppercentage. Komt dat niet op tafel, dan is het van de baan."

"Dat gold tot en met de laatste oefenwedstrijd tegen Osasuna", gaat de technisch directeur verder. "Ook dat was duidelijk voor Jørgen en zijn zaakwaarnemer. Die afspraak is nu van tafel en nu proberen we er alles aan te doen om Jorgen binnenboord te houden. Bologna heeft twee keer geboden, net als Middlesbrough, dat een stuk meer bood dan Bologna. Hij ziet zo'n stap zitten, maar snapt de club ook. Wij willen met Jorgen in gesprek over een opwaardering van zijn contract. Dat is de status op dit moment. Hoe het gaat lopen, weet niemand, maar wij gaan er alles aan doen om hem met een goed gevoel binnenboord te houden."

Groningen nam Strand Larsen in de zomer van 2020 voor 1,1 miljoen euro over van het Noorse Sarpsborg 08, waar de spits een groot deel van zijn jeugdopleiding doorliep. Larsen werd als jeugdspeler door Sarpsborg uitgeleend aan AC MIlan, maar wist in Milaan bij het Onder 19-elftal geen indruk te maken. Uiteindelijk brak Strand Larsen door in de hoofdmacht van Sarpsborg, waarin hij in 61 officiële wedstrijden negen keer scoorde en hetzelfde aantal assists gaf. Bij Groningen ontwikkelde de spits zich razendsnel. In 67 officiële wedstrijden was Strand Larsen goed voor 26 doelpunten en acht assists.

Met name in het afgelopen seizoen maakte Strand Larsen indruk met veertien doelpunten in de Eredivisie en drie in de TOTO KNVB Beker. Naast Bologna en Middlesbrough had ook Feyenoord hem deze zomer op de radar. Als hij tóch deze zomer nog de deur uitloopt, zal Strand Larsen hoogstwaarschijnlijk het uitgaande transferrecord van Marcus Berg evenaren of verbreken. De Zweedse spits vertrok in 2009 voor maar liefst tien miljoen euro naar Hamburger SV. Na Berg zijn Luis Suárez (Ajax, 2007) en Ritsu Doan (PSV, 2019) met een bedrag van 7,5 miljoen euro de hoogste uitgaande transfers bij FC Groningen.