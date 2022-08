PSV stalt talentvolle rechtsback komend seizoen bij Sparta Rotterdam

Woensdag, 3 augustus 2022 om 20:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:09

Sparta Rotterdam huurt rechtsback Shurandy Sambo voor één seizoen van PSV. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Sambo is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, wordt woensdagavond medisch gekeurd en sluit daarna zo snel mogelijk aan bij de Sparta-selectie.

De twintigjarige Sambo staat in en om Eindhoven te boek als groot talent. In de voorbereiding speelde hij met PSV mee in de oefenduels met Arminia Bielefeld, Villarreal en FC Eindhoven en daarin liet hij een goede indruk achter. In april verlengde hij zijn contract bij PSV al met twee jaar, tot medio 2024. Toch was er komend seizoen weinig zicht op speeltijd voor de rechtsback, daar trainer Ruud van Nistelrooij de voorkeur geeft aan aanwinst Ki-Jana Hoever en Phillipp Mwene als rechtsback. Ook Mauro Júnior kan uit de voeten als rechtsachter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Sparta Rotterdam werd de rechtsbackpositie afgelopen seizoen voornamelijk bezet door Giannis Masouras en Dirk Abels. Masouras keerde deze zomer weer terug bij Olympiakos, de club waar Sparta hem van gehuurd had. Abels, die ook in de jeugd van PSV speelde, kan ook als centrale verdediger of verdedigende middenvelder uit de voeten. Daarnaast hebben de Rotterdammers nog de Luxemburgse rechtsback Laurent Jans onder contract staan.

Sambo debuteerde in het seizoen 2020/21 in het eerste elftal van PSV tegen FC Utrecht (1-1). Een kwartier voor tijd viel de rechtsback in voor Armando Obispo. De teller bleef sindsdien steken op dat ene duel in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, aangezien Sambo vorig jaar al vroeg in het seizoen voor de tweede keer in zijn carrière te maken kreeg met een kruisbandblessure. Daardoor kwam hij afgelopen seizoen maar tot één duel voor Jong PSV. Desondanks zouden deze zomer behalve Sparta Rotterdam ook Vitesse en SC Cambuur interesse hebben getoond in de verdediger uit Geldrop.