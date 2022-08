Nieuwe topclub overweegt Memphis Depay te halen

(The Times)

Everton ziet in Chelsea-spitsen Michy Batshuayi en Armando Broja goede alternatieven voor de geblesseerde Dominic Calvert-Lewin. De Engelse spits raakte tijdens de voorbereiding geblesseerd en ligt er een tijdje uit. (The Times)

Barcelona kan ook reservekeeper Neto hoogstwaarschijnlijk van de loonlijst schrappen. De Braziliaan staat in de belangstelling van meerdere clubs, waarvan de Engelse promovendus Bournemouth het meest concreet lijkt. (Fabrizio Romano)

De Duitsers willen de spits graag op huurbasis overnemen van Barcelona, waar zijn contract in juni 2023 afloopt.