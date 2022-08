Ajax maakt vaste rugnummers bekend: Mohamed Ihattaren ontbreekt

Woensdag, 3 augustus 2022 om 18:44 • Wessel Antes • Laatste update: 18:56

Mohamed Ihattaren begint zonder vast rugnummer bij Ajax dit seizoen, zo blijkt uit de berichtgeving van de club via de officiële kanalen. In de voorbereiding speelde Ihattaren zijn wedstrijden met rugnummer 7, maar dat nummer krijgt hij nu niet vast toegewezen en is inmiddels al vergeven aan Steven Bergwijn. In het afgelopen seizoen debuteerde Ihattaren tijdens de verloren bekerfinale tegen PSV (1-2) met rugnummer 27 voor de Amsterdammers. Dat nummer blijft voorlopig vrij.

Eigenlijk waren de rugnummers al grotendeels bekend na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 nederlaag) afgelopen zaterdag. Toch geeft Ajax middels deze officiële bevestiging zekerheid aan fans die van plan zijn om hun shirt te bedrukken. Wel is de lijst nog onder voorbehoud zolang de transferperiode geopend is. Nieuwelingen Owen Wijndal (5), Steven Bergwijn (7) en Brian Brobbey (9) kregen een basisnummer toegewezen. Kenneth Taylor heeft met rugnummer 8 het nummer van de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch overgenomen.

Ajax Squad numbers - Season 22/23 ???? pic.twitter.com/xl2Q6BRG7K — AFC Ajax (@AFCAjax) August 3, 2022

Calvin Bassey en Francisco Conceição spelen dit seizoen nog met hogere rugnummers. De Engelsman zal zijn wedstrijden gaan spelen met rugnummer 33, terwijl Conceição gaat spelen met 35. Door de officiële bekendmaking van de Amsterdammers lijkt het erop dat Youri Regeer definitief is overgeheveld naar de hoofdmacht van Ajax. Het ontbreken van Kian Fitz-Jim en Youri Baas op de lijst kan opvallend genoemd worden, aangezien zij tegen PSV nog op de bank zaten. Vooral van Fitz-Jim wordt verwacht dat hij dit seizoen zijn debuut en meer minuten bij de hoofdmacht zal gaan maken.

Woensdagmiddag bevestigde Ajax via de clubwebsite dat Ihattaren is gestart aan een individueel trainingsprogramma om fysiek fit te blijven. In de komende weken voeren de club en de speler gesprekken om te kijken hoe het vervolgtraject zal verlopen. Na zijn tijdelijke afwezigheid vanwege (vermoedelijke dreiging in de privésfeer kampt de middenvelder met een lichte fysieke achterstand, die moet worden weggewerkt om aan te kunnen sluiten bij de A-selectie. Ook wil Ajax Ihattaren volgens De Telegraaf de mogelijkheid tot mentale begeleiding aanbieden.