Richairo Zivkovic is eerlijk: ‘Tachtig procent van die keuze was financieel’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 18:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:43

Richairo Zivkovic is sinds dit seizoen weer te bewonderen in de Eredivisie. De 25-jarige spits is na vijf jaar teruggekeerd naar Nederland, waar hij zal uitkomen voor promovendus FC Emmen. Zivkovic stelt volwassener te zijn geworden in het buitenland. "Overal waar ik heen ging, bracht ik een bepaald verwachtingspatroon mee", zegt hij tegen de NOS. "Daar was ik altijd mee bezig en dat is niet altijd goed."

Zivkovic stapte in 2014 over van FC Groningen naar Ajax, dat hem uitleende aan achtereenvolgens Willem II en FC Utrecht. Na zijn definitieve transfer naar KV Oostende maakte het talent de onverwachte overstap naar de Chinese tweededivisionist Changchung Yatai. "Tachtig procent van die keuze was financieel", is hij eerlijk tegenover de NOS. Toch was Zivkovic niet altijd gelukkig. Zo miste hij het contact met zijn familie, vrienden en zijn vriendin. "Ik sliep later en stond later op om zo maximaal contact te houden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvaller zegt ook mooie dingen beleefd te hebben in China. "Het is niet zo dat ik het verschrikkelijk vond, maar het werd moeilijk toen corona kwam. De laatste acht maanden was ik echt alleen." Sportief gezien beleefde Zivkovic zijn hoogtepunt in het seizoen 2018/19, toen hij 25 keer scoorde in de Chinese League One. Een verhuurperiode bij Sheffield United in de Premier League volgde. "Het was apart dat ik verhuurd werd van China naar Engeland. Maar als je naar mijn statistieken keek, had ik een heel goed seizoen. Dan maakt het uiteindelijk niet echt uit waar je je doelpunten maakt."

Zivkovic keerde na vijf Premier League-duels terug naar China, waar hij nu werd verhuurd aan het Guangzhou City van trainer Giovanni van Bronckhorst. Nadien vertrekt Zivkovic naar Servië, waar hij bij Rode Ster Belgrado onder meer vier Europa League-wedstrijden speelde. Toch besefte de speler met Servische roots dat hij terug naar Nederland wilde. "Gewoon weer thuis zijn en weer lekker voetballen." FC Emmen en Zivkovic mogen zaterdag gelijk aan de bak, wanneer ze op bezoek gaan bij PSV.