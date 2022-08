Misgelopen Feyenoord-deal lijkt Genk 2,5 miljoen extra op te leveren

Woensdag, 3 augustus 2022 om 17:30

Het lijkt erop dat Cyriel Dessers alsnog voor US Cremonese in de Serie A gaat voetballen, zo meldt Het Laatste Nieuws woensdagmiddag. Cremonese is inmiddels bereid om aan de vraagprijs van 6,5 miljoen euro te voldoen. Daarmee zou Dessers 2,5 miljoen euro duurder zijn dan het bedrag waarvoor Feyenoord zijn koopoptie in juni had kunnen lichten.

Cremonese deed eerder al een lager bod op Dessers, dat door Genk direct werd afgewezen. Nu is de Italiaanse club teruggekomen met een bod dat voldoet aan de vraagprijs die de Belgen hebben opgesteld. Volgens de krant komt Dessers dit weekend nog wel in actie voor Genk tijdens de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen, maar denkt hij ondertussen flink na over zijn toekomst. Dessers werd in de afgelopen maand ook in verband gebracht met een transfer naar FC Kopenhagen, maar de Deense club bracht tot dusver nog geen bod uit op de Nigeriaans international.

Eerder sprak Dessers zich al positief uit over een eventuele transfer naar Cremonese. Dessers droomt ervan nog eens in een topcompetitie te spelen. "We zullen wel zien wat er komt. Er is wat interesse. Het begint allemaal te bewegen. Ik ben even benieuwd als jullie naar wat Genk zal zeggen. De Serie A is wel een topcompetitie en daar droom ik van. Het is allemaal afwachten." Hoewel zowel Dessers als Arne Slot een terugkeer bij Feyenoord eerder niet wilde uitsluiten, lijkt dat scenario met de transfer van Santiago Giménez inmiddels wel vrij onrealistisch.

Dessers was in de afgelopen weken de man in vorm bij Genk. De 27-jarige aanvaller maakte in het openingsweekend van de Belgische Pro League een knappe goal tijdens de uitwedstrijd van Genk bij Club Brugge, die uiteindelijk met 3-2 werd verloren. Afgelopen zondag wist Dessers zelf twee keer het net te vinden tijdens de 3-1 thuiszege van Genk op Standard Luik. Daarnaast gaf hij de assist bij een doelpunt van Mike Trésor Ndayishimiye. Vooral de eerste goal van Dessers tegen Standard was fraai, daar hij de keeper met een listig hakje wist te passeren. Bij zijn tweede goal benutte Dessers een strafschop.