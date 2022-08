Chelsea kijkt ook naar de toekomst en shopt bij Steven Gerrard

Woensdag, 3 augustus 2022 om 16:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:39

Chelsea gaat zich versterken met Carney Chukwuemeka. De achttienjarige middenvelder wordt overgenomen van Aston Villa, dat volgens Sky Sports een kleine 24 miljoen euro ontvangt. Chukwuemeka staat te boek als een groot talent en won afgelopen zomer nog het EK Onder 19 met Engeland. Hij debuteerde in mei 2021 op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van VIlla.

Een vertrek van Chukwuemeka uit Birmingham komt niet als een verassing, daar zijn contract volgend jaar zomer zou aflopen. De Engelsman, die sinds zijn twaalfde bij Villa speelt, had geen intentie om zijn contract te verlengen. Overigens moet de jongeling nog wel een persoonlijk akkoord zien te bereiken met the Blues. Villa heeft Chukwuemeka inmiddels toestemming gegeven om naar Londen af te reizen voor besprekingen en een eventuele medische keuring. Eerder toonden ook Barcelona en Borussia Dortmund interesse. Met name Dortmund vond de speler interessant door de eerdere stormachtige ontwikkeling van landgenoten Jadon Sancho en Jude Bellingham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Villa-trainer Steven Gerrard bevestigde eerder dit seizoen dat Chukwuemeka onderdeel zou uitmaken van zijn selectie, maar nam hem uiteindelijk niet mee op zomertour in Australië. Volgens Kaveh Solhekol, Sky Sports News verslaggever, heeft Chelsea goede zaken gedaan. "Hij wordt beschreven als een van de beste jonge spelers in Engeland. Chelsea contracteert niet alleen grote namen als Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly, maar koopt ook grote Engelse talenten als Chukwuemeka en Omari Hutchinson van Arsenal."

Chukwuemeka werd in maart 2016 opgenomen in de jeugdopleiding van Villa. Zo'n vijf jaar later liet Dean Smith hem debuteren in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd bij Tottenham Hotspur. Daarna kwam Chukwuemeka nog vijftien keer in actie voor de club, waarin hij niet wist te scoren maar wel een assist gaf. Hoewel Chukwuemeka jeugdinternational is bij Engeland, kan hij in de toekomst ook nog uitkomen voor Nigeria en Oostenrijk. Zijn beide ouders zijn Nigeriaans en hij werd geboren in het Oostenrijkse Eisenstadt. Chukwuemeka zelf lijkt zich voor nu te richten op een interlandcarrière bij The Three Lions.