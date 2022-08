Galtier heeft ‘goedkoop’ oogappeltje eindelijk aan boord bij Paris Saint-Germain

Woensdag, 3 augustus 2022 om 16:02 • Wessel Antes • Laatste update: 17:00

De transfer van Renato Sanches van Lille OSC naar Paris Saint-Germain wordt in de komende dagen afgerond, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. Sanches zelf had volgens RMC Sport al maanden een persoonlijk akkoord over een langdurig contract bij de Parijzenaren, maar Lille werkte niet mee. Nu gaat Lille alsnog akkoord met een transfersom van slechts vijftien miljoen euro voor de Portugees.

Volgens L'Équipe is Sanches inmiddels al in Parijs voor de medische keuring. Sanches had in Lille nog een contract tot medio 2023, waardoor Les Dogues toch maar zijn overgegaan tot verkoop van de 24-jarige middenvelder. Met het genoemde bedrag voor Sanches haalt PSG een waar koopje in huis, aangezien Transfermarkt.com zijn waarde taxeert op 28 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens het knap behaalde kampioenschap van Lille in 2021 had Sanches een belangrijke rol. De Portugees was een onmisbare spil in het elftal van toenmalig trainer Christophe Galtier. De oefenmeester werd begin juli aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van PSG. Daardoor werd de link tussen Sanches en de Europese grootmacht de afgelopen maanden steeds vaker gelegd. Met de komst van Sanches sorteert PSG alvast voor op het vertrek van Georginio Wijnaldum naar AS Roma.

Sanches staat sinds 2019 onder contract bij Lille en kwam over van Bayern München. De Franse subtopper betaalde twintig miljoen voor de Portugees. Sanches speelde de afgelopen jaren 90 officiële wedstrijden voor Lille, waarin hij 6 doelpunten maakte en 10 assists gaf. De felle middenvelder bloeide in de Ligue 1 weer volledig op na een aantal lastige jaren in Duitsland. PSG begint zaterdag aan het nieuwe Ligue 1-seizoen met een uitwedstrijd bij laagvlieger Clermont Foot.