Engelse club wil FC Groningen overtuigen en uitgaand transferrecord evenaren

Woensdag, 3 augustus 2022 om 15:17 • Wessel Antes

Middlesbrough overweegt de door FC Groningen opgestelde barrière van tien miljoen euro te doorbreken voor Jørgen Strand Larsen, zo meldt journalist Reon Boeringa van Voetbal International woensdagmiddag. De Engelse club is serieus geïnteresseerd in de 22-jarige spits en wil voldoen aan de wensen van technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Eerder deze zomer werden biedingen van het Italiaanse Bologna op de Noor nog resoluut van tafel geveegd. Naar verluidt wilde Bologna zo’n zeven à acht miljoen euro betalen voor Strand Larsen. Toen gaf Fledderus aan dat een verkoop voor Groningen alleen bespreekbaar was bij een buitensporige transfersom. Middlesbrough lijkt vlak voor de start van de competitie in Nederland toch nog toe te willen slaan. Of Strand Larsen een overstap naar de Championship ziet zitten is niet bekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Groningen nam Strand Larsen in de zomer van 2020 voor 1,1 miljoen euro van het Noorse Sarpsborg 08, waar de spits een groot deel van zijn jeugdopleiding doorliep. Larsen werd als jeugdspeler door Sarpsborg uitgeleend aan AC MIlan, maar wist in Milaan bij het Onder 19-elftal geen indruk te maken. Uiteindelijk brak Strand Larsen door in de hoofdmacht van Sarpsborg, waarin hij in 61 officiële wedstrijden negen keer scoorde en hetzelfde aantal assists gaf. Bij Groningen ontwikkelde de spits zich razendsnel. In 67 officiële wedstrijden was Strand Larsen goed voor 26 doelpunten en acht assists.

Met name in het afgelopen seizoen maakte Strand Larsen indruk met veertien doelpunten in de Eredivisie en drie in de TOTO KNVB Beker. Naast Bologna en Middlesbrough had ook Feyenoord hem deze zomer op de radar. Bij een vertrek naar Middlesbrough zal Strand Larsen hoogstwaarschijnlijk het uitgaande transferrecord van Marcus Berg evenaren. De Zweedse spits vertrok in 2009 voor maar liefst tien miljoen euro naar Hamburger SV. Na Berg zijn Luis Suárez (Ajax, 2007) en Ritsu Doan (PSV, 2019) met een bedrag van 7,5 miljoen euro de hoogste uitgaande transfers bij FC Groningen.