Ajax nagenoeg rond met Jorge Sánchez; Mertens geen transferdoelwit

Woensdag, 3 augustus 2022 om 14:33 • Wessel Antes • Laatste update: 14:57

Ajax heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met het management van Jorge Sánchez, zo meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf woensdagmiddag via Twitter. De 24-jarige Mexicaanse rechtsback wil zijn handtekening zetten onder een contract dat hem tot medio 2027 in Amsterdam houdt. Club América vindt dat Ajax het bod op Sánchez nog moet verhogen. Verder beweert Verweij dat Ajax niet bezig is met de komst van de transfervrije Dries Mertens.

De Mexicaanse club heeft Ajax laten weten een bedrag te willen incasseren waarvan een gelijkwaardige vervanger kan worden gehaald. De krant verwacht dat Ajax en Club América spoedig tot een akkoord zullen komen, waarna Sánchez naar Amsterdam komt om zijn transfer definitief te maken. Sánchez droomt al jaren van spelen in Europa en wil de overstap naar Ajax dolgraag maken.

Verweij gaf eerder aan dat Sánchez rond de vijf miljoen euro moet kosten. De rechtsback speelde tot dusver 150 officiële wedstrijden voor Club América, waarin hij twee keer scoorde en acht assists gaf. In 2019 debuteerde Sánchez voor het nationale elftal van Mexico, waarvoor hij tot dusver 21 interlands speelde. Daarin was de verdediger één keer trefzeker. Sánchez is van origine rechtsback, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten.

Dries Mertens

Verder meldt Verweij woensdagmiddag dat er geen sprake is van interesse van Ajax in Dries Mertens. Woensdagochtend verschenen er in de Italiaanse media geruchten over contact tussen de ex-PSV’er en Ajax. Onder anderen de doorgaans betrouwbare journalist Gianluca Di Marzio gaf aan dat Ajax de situatie van Mertens zou monitoren. Ook Galatasaray, Juventus en Olympique Marseille zouden daarmee bezig zijn, maar voor Ajax is zijn komst dus geen optie. Mertens is sinds 1 juli transfervrij nadat zijn contract afliep bij Napoli. In 396 officiële wedstrijden voor de Italiaanse club was Mertens goed voor 148 doelpunten en negentig assists.