Dirk Kuijt: ‘Als het persoonlijk wordt, vind ik dat een stukje moeilijker’

Na een succesvolle carrière als speler is Dirk Kuijt sinds dit seizoen de hoofdtrainer van ADO Den Haag. De geboren Katwijker werd na zijn carrière assistent-trainer bij Quick Boys en hoofdtrainer bij Feyenoord Onder 19, maar geeft in een interview met het Algemeen Dagblad aan dat hij even uit het voetballerij moest stappen voor hij zijn trainerscarrière zou vervolgen. "Ik merkte dat afstand van het voetbal nodig was om de sport weer te kunnen omarmen."

Naast zijn werk als analyticus moest de Feyenoord-legende het voetbal loslaten. "Dat vond ik heerlijk. In coronatijd kon er weinig en werd ik gedwongen om na te denken over het leven. En verder heb ik vooral gerust en ontspanning gezocht, met de mensen om me heen. Geregeld ging ik stukken van vijf of tien kilometer lopen met vrienden. Ik was aan dat leven in de luwte toe. Het was nodig om mezelf te resetten.” In het seizoen 2021-22 is Kuijt dan klaar voor een klus als hoofdtrainer, maar een club die hem aanspreekt komt er niet. Met de laatste trainersdiploma in de zak is Kuijt gedwongen een periode extra rust te pakken. "Het was niet de planning. Maar dat het zo is gelopen, is voor mij als mens goed geweest."

In de allesbeslissende wedstrijd om het kampioenschap van de Eredivisie van 2017 maakt Kuijt een hattrick. "Ik eindigde mijn carrière met die laatste wedstrijd tegen Heracles in een absolute high, waarop je direct wil voortborduren als trainer. Daarom ben ik meteen assistent-trainer bij Quick Boys geworden en daarna trainer van Feyenoord Onder 19. Maar ik merkte dat afstand van het voetbal nodig was om de sport weer te kunnen omarmen. Ik moest herstellen van een zwaar voetballeven, de jaren van mijn carrière verwerken en het voetbal kunnen relativeren."

Bij ADO Den Haag komt Kuijt terecht bij een club die het op bestuurlijk en sportief vlak moeilijk heeft gehad. "Ik weet dat deze club van ver komt en in wederopbouw is. Maar ik ben de voorbije periode zo tot rust gekomen, dat ik barst van de energie om deze club de komende jaren verder te helpen én hier als trainer te slagen. Ik rij elke dag met een glimlach op mijn gezicht naar de club. Als ik geen rust had genomen, was dat misschien anders geweest. Afstand nemen van het voetbal was goed voor me.”

Naast zijn voetballeven had Kuijt het de laatste jaren moeilijk met aanvallen op zijn persoon. Zo wordt zijn scheiding breed uitgemeten in media, krijgt hij veel grappen over zijn gezicht te verduren en wanneer naar buiten komt dat hij in het verleden gokt via een illegale site, krijgt hij veel kritiek. "Als topsporter kon ik altijd goed met kritiek omgaan, maar als het persoonlijk wordt, vind ik dat een stuk moeilijker. Het gaat namelijk niemand wat aan. Daar had ik in die periode last van. Ik vind het jammer dat het respect over dit soort dingen soms ver te zoeken is.”