Ten Hag niet te spreken over actie Ronaldo: ‘Het is onacceptabel, voor iedereen’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 11:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:37

Erik ten Hag is niet te spreken over Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler van Manchester United werd zondagavond in de rust van het oefenduel met Rayo Vallecano (1-1) gewisseld door Ten Hag en verliet vervolgens Old Trafford nog voor het laatste fluitsignaal. “Het is onacceptabel. Voor iedereen", aldus Ten Hag.

Op social media gingen direct na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd beelden rond van een vroegtijdig vertrokken Ronaldo. De 36-jarige aanvaller maakte voor het eerst in de voorbereiding op komend seizoen minuten namens United. Ten Hag geeft in gesprek met Viaplay aan dat Ronaldo niet de enige speler is die Old Trafford zondag vroegtijdig verliet. “Er waren er veel meer die naar huis gingen. Dat zag ik niet door de vingers. Dat is onacceptabel. Voor iedereen.”

Not even waited for the final whistle ????? pic.twitter.com/jraOWdoPd5 — Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022

“'Dat vertel ik ze", vervolgt Ten Hag. “Dan zeg ik dat we een team zijn, een selectie. Dat je tot het einde toe dient te blijven.” Ronaldo miste de volledige Aziatische annex Australische voorbereidingstour die United de afgelopen weken afwerkte. Volgens Ten Hag was zijn vertrekwens hiervoor niet de reden. "Hij was vanwege persoonlijke omstandigheden in privésfeer afwezig."

Ronaldo wil komend seizoen graag in de Champions League spelen en heeft die mogelijkheid bij Manchester United niet, dat genoegen moet nemen met de Europa League. De aanvaller heeft zijn vertrekwens in ieder geval niet onder stoelen of banken gestoken en voerde afgelopen dinsdag nog gesprekken met zijn zaakwaarnemer, Jorge Mendes, en Ten Hag. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De wens van de Portugese steraanvaller om te vertrekken is duidelijk, terwijl United hem niet wil laten gaan.