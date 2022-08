Van Gaal pent boze brief aan UEFA en FIFA: ‘Daar ben ik hels over geworden’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 12:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 12:10

Louis van Gaal heeft een boze brief gestuurd naar de UEFA en FIFA. De bondscoach van het Nederlands elftal deed dat naar aanleiding van de arbitrageoptredens in de Nations League-wedstrijden tegen België, Polen en Wales. Volgens Van Gaal snappen de internationale scheidsrechters niet wat voor spelsysteem hij beoogt, waardoor zijn spelers te vaak worden teruggefloten.

Ondanks dat Oranje in de afgelopen vier interlands tien punten wist te behalen, was Van Gaal niet geheel tevreden. Zijn ploeg werd namelijk liefst 53 keer teruggefloten voor een overtreding. "Binnen ons spelsysteem streven we ernaar om bij balbezit van de tegenstander de man met de bal zoveel mogelijk onder druk te zetten. Met positieve agressie", vertelde de zeventigjarige oefenmeester aan De VoetbalTrainer. "Wat was in de vier Nations League-wedstrijden de 'oplossing' van tegenstanders als door onze felle pressie op de bal balverlies dreigde?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Van Gaal lieten tegenstanders zich theatraal vallen. ''Alsof er een grove overtreding was gemaakt. Keer op keer. En de arbitrale trio's trapten daarin. Daar ben ik op de bank een paar keer hels over geworden. Zulke foute inschattingen staan de gewenste uitvoering van ons systeem ten onrechte in de weg." Het pleidooi van Van Gaal haalde niets uit bij UEFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina, die geen zin heeft om met de keuzeheer in gesprek te gaan.

Arsène Wenger, tegenwoordig verantwoordelijk voor technische ontwikkelingen en spelregels bij de FIFA, staat daarentegen wel open voor een gesprek. "Ik ben benieuwd", reageert Van Gaal tegenover het Algemeen Dagblad. "We hebben ook korte videobeelden meegestuurd van spelsituaties, zeker een stuk of vijftien. Centrale vraag is: mag Oranje nog spelen zoals wij denken te moeten spelen? Met pressie vooruit op de bal, binnen de spelregels? Of moeten we ook steeds achteruit gaan lopen, zoals de meeste landen? Voetbal is een sport met fysieke weerstand."