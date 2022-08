Langeler na drie duels op straat gezet bij Curaçao; ook Hiddink vertrekt

Curaçao heeft afscheid genomen van bondscoach Art Langeler, De oefenmeester zat slechts drie duels op de bank. De Curaçaose voetbalbond (FFK) heeft besloten om voor een andere bondscoach te kiezen. Ook technisch adviseur Guus Hiddink vertrekt, al heeft de Varssevelder er zelf voor gekozen om op te stappen. Beiden lagen nog tot medio 2023 vast.

Helemaal als een verassing komt het ontslag van Langeler niet. "Heel veel dingen zijn niet geregeld, dat hoort bij de cultuur daar", vertelde de voormalig hoofdtrainer van onder meer PEC Zwolle onlangs nog. "Maar een dag later komt de zon weer op en is het weer mooi weer. Er klinkt muziek en iedereen is vrolijk." De FFK heeft nu aangegeven liever met een andere bondscoach het kwalificatietraject in te gaan voor het WK van 2026.

De drie wedstrijden van onder Langeler's leiding werden allemaal gespeeld in de CONCACAF Nations League (de Nations League voor Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben). Daarin verloor en won Curaçao van Honduras, terwijl Canada veel te sterk bleek. Werkloos is Langeler overigens niet, daar hij bij FC Groningen 'hoofd voetbalontwikkeling bovenbouw' is. Inmiddels zingt de naam van ex-bondscoach Remko Bicentini rond als mogelijke opvolger van Langeler.

Hiddink was in 2020 zelf ook op een blauwe maandag bondscoach van Curaçao. Zijn dienstverband duurde twee wedstrijden, voordat een coronabesmetting dat avontuur tot een vroegtijdig einde bracht. Patrick Kluivert werd vervolgens interim-bondscoach, maar ook dat avontuur duurde niet lang. In zijn nieuwe rol als technisch adviseur besloot Hiddink namelijk om voor Langeler te kiezen.