Franse en Nederlandse media eensgezind over dissonant van ‘tol betalend’ PSV

Woensdag, 3 augustus 2022 om 08:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:10

PSV wist dinsdagavond na een zenuwslopende slotfase een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen bij AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Daardoor kent de selectie van Ruud van Nistelrooij een verdienstelijke uitgangspositie voor het terugduel in Eindhoven. Het ging echter alles behalve gemakkelijk, zagen zowel Franse als Nederlandse media. De vermoeidheid vanwege de Johan Cruijff Schaal komt in de rapporten ter sprake, alsmede 'een speler die nog niet in staat is om te slagen met een simpele balaanname'.

In de eerste helft kwam PSV goed voor de dag, zag men zowel in Nederland als Frankrijk. Het leverde een 0-1 ruststand op, waarbij Joey Veerman verantwoordelijk was voor de enige treffer. De 23-jarige middenvelder werd binnen en buiten de landsgrenzen gezien als absolute uitblinker van PSV. "Dat hij lager stond opgesteld dan zijn collega Guus Til belette hem niet van het uitgroeien tot de gevaarlijkste man", schrijft L'Équipe, dat Veerman het hoogste rapportcijfer van alle PSV'ers geeft: een 7. Ismael Saibari, Ibrahim Sangaré en Luuk de Jong krijgen verder nog een voldoende, de rest moet het doen met een 5 of lager.

'Collega Guus Til' moet het in tegenstelling tot Veerman compleet ontgelden. "Til kan nog niet eens een simpele bal aannemen of passen", schrijft So Foot over de zomeraanwinst, die afgelopen zaterdag nog driemaal scoorde in het gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal (3-5). De Franse voetbalwebsite was ook beduidend minder positief over het vertoonde spel van PSV dan diens mediacollega's. "Ze probéérden niet eens gevaarlijk te zijn tot die collectieve flits van genialiteit, geconcludeerd door de heerlijke middenvelder Joey Veerman." Wel zag So Foot met name een 'soevereine' Sangaré indruk maken.

Wat betreft de tweede helft zag men ook in Frankrijk 'de wedstrijd van twee gezichten', zoals De Telegraaf het Champions League-treffen betitelde. Wel is men kritisch op de aanvallende onkunde van Monaco. "Axel Disasi (maker van de 1-1, red.), had twee mogelijkheden om zichzelf een dubbelslag te bezorgen. Hij is een verdediger, maar toch degene die de Argentijnse doelman de meeste problemen bezorgde. Het onderschrijft de moeilijkheden van Monaco op offensief vlak. De mannen van Philippe Clement waren vooral gevaarlijk uit vrije trappen", oordeelt L''Équipe, dat de meest aanvallend ingestelde spelers Wissam Ben Yedder, Kevin Volland en Takumi Minamino een 3 toebedeelt.

PSV bleef echter overeind, waardoor Monaco volgens So Foot 'het lot in eigen hand houdt''.

De Telegraaf speculeert dat de 'tol betalende' Eindhovenaren het conditioneel misschien langer hadden volgehouden zonder de wedstrijd van afgelopen zaterdag. "Aan het einde van de wedstrijd zat PSV in het bloedhete Monaco fysiek tegen de taks aan, maar bieden het uiteindelijke resultaat en het vertoonde spel in het grootste deel van de wedstrijd voldoende aanknopingspunten om de play-off van de Champions League te bereiken", aldus het dagblad. Wel kampt PSV bij de return komende dinsdag met eenzelfde scenario: na de competitieouverture tegen FC Emmen van zaterdag is er precies evenveel tijd (drie dagen) om uit te rusten.