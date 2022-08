Alle plooien gladgestreken: Wijnaldum wordt speler van AS Roma

Woensdag, 3 augustus 2022 om 07:33 • Tom Rofekamp

Georginio Wijnaldum is 'eindelijk' klaar om zijn huurcontract bij AS Roma te ondertekenen, aldus Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert zijn alle financiële plooien gladgestreken en heeft zijn huidige werkgever Paris Saint-Germain groen licht gegeven voor een verhuur van de middenvelder. Alleen het papierwerk staat een overgang van Wijnaldum naar de Italiaanse hoofdstad nog in de weg.

Een akkoord tussen PSG en Roma was al dichtbij, maar volgens Corriere dello Sport was het een financieel offer van Wijnaldum zelf dat dat bezegelde. De 86-voudig Oranje-international was bereid in te leveren op salaris, alsmede tot het afzien van bepaalde bonussen die PSG hem nog uit moet keren. De clubs waren het al eens over een regeling waarbij Roma zestig procent van Wijnaldums salaris zou overnemen, maar het overgebleven bedrag was aanvankelijk alsnog te gortig voor i Giallorossi. Dat de Nederlander ook afzag van de bonussen maakte de deal ook een stuk gunstiger vanuit Parijs perspectief.

Het was al duidelijk dat de Romeinen Wijnaldum in eerste instantie voor een jaar zullen huren en dat er een optie tot koop in de deal is opgenomen. Mocht de 31-jarige middenvelder komend seizoen in meer dan de helft van de officiële wedstrijden van Roma uitkomen én de formatie van trainer José Mourinho de Champions League halen, dan wordt die koopoptie verplicht. De Italiaanse club dient dan een bedrag van ongeveer tien miljoen euro over te maken.

In de tweet waarin Romano de update over Wijnaldum geeft, voegt hij zijn karakteristieke slagzin 'here we go (soon)' toe. Het zal een beladen casus zijn voor Romano, daar de doorgaans betrouwbare transfermarkt expertafgelopen jaar in een podcast van 433 erkende zijn grootste fout gemaakt te hebben in berichtgeving over de Nederlander. Afgelopen zomer meldde Romano dat Wijnaldum 'sowieso' naar Barcelona zou gaan, maar de routinier koos op het laatste moment voor een lucratief contract bij PSG. Les Parisiens zijn overigens dicht bij het aantrekken van Renato Sanches (Lille OSC) als vervanger van Wijnaldum.