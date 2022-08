Ihattaren geeft De Telegraaf enorme knipoog met foto van mysterieuze dame

Woensdag, 3 augustus 2022 om 06:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:01

Nadat Mohamed Ihattaren dinsdag op Instagram Stories zijn terugkeer bij Ajax al aankondigde, heeft hij nogmaals van zich laten horen. De twintigjarige middenvelder deelde een foto van zichzelf met een mysterieuze dame, met wie hij vermoedelijk een relatie heeft. John van den Heuvel, misdaadverslaggever van De Telegraaf, beweerde de afgelopen tijd dat dit de reden was van de dreigingen aan het adres van Ihattaren.

De groeibriljant deelde dinsdag vanaf Sportcomplex De Toekomst een selfie met de begeleidende tekst: 'Back in business', nadat hij sinds medio juli afwezig was bij Ajax. Alhoewel de Amsterdammers aanvankelijk beweerden dat Ihattaren niet fit was, wist De Telegraaf dat er sprake was van criminele dreiging rondom de middenvelder. Van den Heuvel ging op onderzoek uit en deelde zijn bevindingen in een video-item van het dagblad.

"Wat ik te horen kreeg, was dat hij een relatie had met een jongedame, of daar in ieder geval vriendschappelijk mee omging", sprak Van den Heuvel maandag. "Dat werd door familie van het meisje niet in dank afgenomen. Volgens Van den Heuvel zouden 'mensen met een criminele achtergrond' op een gegeven moment in Ihattarens door Ajax beschikbaar gestelde auto hebben gezeten, wat de club er na overleg met veiligheidsexperts deed besluiten om hem tijdelijk buiten beeld te houden.

Ihattaren reageert nu zelf op Instagram Stories met een foto van (vermoedelijk) de dame in kwestie. Geheel karakteristiek voegt de geboren Utrechter geen tekst bij, maar slechts een hartjesemoji. Daarmee lijkt Ihattaren ofwel lak te hebben aan de berichtgeving van De Telegraaf, of deze impliciet te ontkennen. Het is overigens nog onbekend of hij na zijn tijdelijke afwezigheid fit genoeg is om mee te doen tijdens de competitiestart, komende zondag tegen Vitesse.

Ihattaren speelde nog mee tijdens de eerste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding, maar verdween daarna plotseling uit de selectie van Alfred Schreuder. Toen Ajax de spelersgroep voor het trainingskamp in Oostenrijk bekendmaakte, communiceerde de club dat Ihattaren 'niet fit was'. Niet lang daarna onthulde De Telegraaf dat er meer speelde rondom de groeibriljant. De krant meldde verder dat de intimidatie en bedreigingen niet vanuit de hoek van supporters komen.

Ihattaren zelf reageerde maandag al ontkennend op de geruchten over zijn veiligheidssituatie. "Wat kan ik soms toch op de media lachen", zo luidde de reactie van Utrechter op een Instagram Story van zijn zus Najwa, die aangeeft dat de familie niks met criminaliteit en bedreigingen te maken heeft ‘en altijd super sterk staat’. “Healthy en soon back little brother, we are fine. Geloof niet alles.”