VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

PSV speelde dinsdagavond de heenwedstrijd in de cruciale voorronde van de Champions League tegen AS Monaco. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kende een goed begin en kwam verdiend op voorsprong via Joey Veerman. Naarmate het eind van de wedstrijd dichterbij kwam werd Monaco sterker en sterker. Tien minuten voor tijd viel uit een vrije trap de gelijkmaker van Axel Disasi: 1-1. In de overige duels won Roger Schmidt zijn debuutwedstrijd bij Benfica zeer ruim van FC Midtjylland (4-1), terwijl Giovanni van Bronckhorst met Rangers verrassend onderuitging bij Royale Union Saint-Gilloise (2-0).

Zo plots als Mohamed Ihattaren verdween bij Ajax, zo verrassend keerde de aanvallende middenvelder dinsdag ook weer terug in Amsterdam. Ihattaren liet dat op geheel eigen wijze weten via Instagram. De jongeling postte vanaf Sportcomplex De Toekomst een selfie met de begeleidende tekst: "Back in business." Ihattaren was sinds medio juli afwezig bij Ajax, volgens De Telegraaf vanwege criminele dreiging naar aanleiding van een liefdesrelatie van het talent.

Fredrik Midtsjö is speler van Galatasaray. Dat melden zowel de Turkse club als zijn oude broodheer AZ op de officiële kanalen. Daarmee komt er na vijf jaar een einde aan het huwelijk tussen de Alkmaarders en de 28-jarige Noorse middenvelder. AZ boekt volgens Noorse media iets meer dan een miljoen euro winst op zijn dragende kracht, die nog een jaar vastlag in het AFAS Stadion. AZ haalde Riechedly Bazoer al transfervrij binnen als vervanger.

Feyenoord doet er alles aan om zich nog voor het begin van de competitie te versterken. De Rotterdammers hebben een eerste bod op Ramiz Zerrouki al uitgebracht, zo weet De Telegraaf. Feyenoord wil 24-jarige middenvelder van FC Twente graag naar De Kuip halen als eventuele vervanger van Fredrik Aursnes, die in de belangstelling staat van Benfica. De topclub heeft volgens de krant vijf miljoen euro geboden op de Algerijns international.

Memphis Depay heeft zijn advocaten ingeschakeld om te onderhandelen over de voorwaarden van een eventueel vertrek bij Barcelona, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond via Twitter. De 28-jarige aanvaller hoopt transfervrij te mogen vertrekken uit Camp Nou. Depay zelf gaat er niet vanuit dat clubs de twintig miljoen euro die Barça vraagt gaan betalen. De sterspeler van Oranje staat welwillend tegenover een vertrek, maar dan wel naar de juiste club.

