Perez: ‘Dit zal altijd een probleem zijn voor PSV: hij wordt niet veel beter’

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:22

Kenneth Perez zag Guus Til dinsdagavond onbedoeld zand in de motor van PSV strooien. De analist van ESPN licht de aanvallende middenvelder uit als de zwakste schakel in het opbouwspel van de Eindhovenaren, die een 1-1 gelijkspel behaalden bij AS Monaco. "Til heeft andere kwaliteiten, dat moeten we ook wel blijven benoemen, maar dit zal altijd een probleem blijven, want hij wordt daarin niet heel veel beter", luidt de conclusie van Perez.

Til viel met constant balverlies duidelijk uit de toon bij PSV, zo laat Perez in de studio van ESPN zien aan de hand van beelden. Ruud van Nistelrooij benoemt (zonder Til te noemen) de fouten in de opbouw eveneens als pijnpunt bij PSV. "Het was zeker niet makkelijk voor ons, vooral op het einde niet", aldus de trainer voor de camera van ESPN. "We kwamen er moeilijk uit en waren zelf slordig aan de bal. Dan kom je ook niet lekker in je spel. Gelukkig maakten we de goal (via Joey Veerman, red.). Ook in de tweede helft kwamen we niet tot goede aanvallen en verder hebben zij aardig druk gezet. Daar hadden wij moeite mee."

Perez reageert op het interview met Van Nistelrooij. "Je hoort hem zeggen dat ze geen rust konden krijgen in balbezit. Maar dat is niet zo gek met wat Van Nistelrooij heeft staan", aldus de Deen, die daarmee de bezetting op het middenveld bedoelt. "Het probleem was natuurlijk Til. Hij was de vrije man en daar stokt het gewoon. Dat is gewoon zoals hij voetbalt, dus dat zul je wel vaker tegenkomen, dat blijft altijd een probleem. Dat is de consequentie van hem opstellen, maar je krijgt ook weer andere dingen terug. Als je per se voetbal wil, dan moet je misschien naar een ander type zoeken." PSV heeft bijvoorbeeld de beschikking over Xavi Simons, maar Van Nistelrooij schoof in de tweede helft Veerman vooruit naar de nummer 10-positie.

Dat pakte volgens Perez niet grandioos uit. "Ik vind Veerman beter iets meer naar achter, zodat hij zelf die passes kan geven. Op 10 ben je afhankelijk van de ballen net daarachter. Als die net niet op tijd komen, dan loop je een beetje te zoeken. Veerman is cruciaal op het middenveld om er enigszins voetbal in te krijgen. Ibrahim Sangaré is redelijk goed aan de bal, soms wel kamikaze, maar redelijk goed, alleen bij Til stokt het. Dat is jammer, maar dat zal toch geen verrassing zijn? Je traint elke dag met hem."