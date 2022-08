Neres kent na 223 dagen zonder wedstrijd heerlijk debuut voor Benfica

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:06

Roger Schmidt is dinsdag uitstekend begonnen aan zijn periode als trainer van Benfica. De Duitser won met de Portugese topclub zeer ruim van FC Midtjylland (4-1) en staat al met één been in de play-offs van de Champions League. David Neres kende met twee afgemeten assists op Gonçalo Ramos, die een hattrick produceerde, een heerlijk debuut voor Benfica.

Neres zal lang hebben uitgekeken naar de wedstrijd tegen Midtjylland. Voor de Braziliaan was het zijn eerste officiële wedstrijd sinds 22 december (!), toen hij voor Ajax inviel tegen Fortuna Sittard (5-0 winst). Daarna volgde een kort maar hachelijk avontuur bij Shakhtar Donetsk, waarvoor hij vanwege de Russische invasie in Oekraïne nooit zou debuteren. Neres was dolbij om deze zomer aan de slag te kunnen onder Schmidt, die hem als rechtsbuiten posteerde. Ramos fungeerde bij afwezigheid van de naar Liverpool vertrokken Darwin Núñez als spits.

Na ruim een kwartier bereidde Neres de openingstreffer voor, door in het strafschopgebied de achterlijn te halen en met rechts voor te geven op Ramos. De spits hoefde alleen zijn hoofd tegen de harde assist te zetten: 1-0. Neres zag enkele minuten later een gevaarlijk schot gekeerd worden en bereidde na ruim een half uur de volgende treffer van Ramos voor. Wederom was de voormalig Ajacied zijn tegenstander te slim af en opnieuw zette hij met zijn mindere linker voor, weliswaar over veel grotere afstand. De bal belandde wonderwel weer precies op het hoofd van Ramos, die in vrijheid scoorde: 2-0.

Vier minuten voor rust maakte Enzo Fernández er op fabuleuze wijze 3-0 van, door een slim genomen hoekschop vanaf zestien meter ineens binnen te volleren. Het doelpunt deed denken aan dat van Arjen Robben in 2010 tegen Manchester United. Na precies een uur spelen voltooide Ramos zijn hattrick. Ditmaal controleerde de spits in het strafschopgebied knap op aangeven van Rafa Silva, om uit de draai raak te schieten: 4-0. Midtylland kwam nauwelijks in het stuk voor, maar hield met een aansluitingstreffer een kwartier voor tijd toch nog enig uitzicht op de volgende ronde. Pione Sisto maakte uit een penalty 4-1. Benfica kreeg in de slotfase grote kansen op meer, maar had pech in de afronding.