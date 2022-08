Union beleeft fantastische avond tegen Van Bronckhorst bij terugkeer na 58 jaar

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 22:48 • Wessel Antes • Laatste update: 23:24

Royale Union Sint-Gillis heeft in de eerste Europese wedstrijd van de club in 58 jaar met 2-0 kunnen winnen tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. In het eerste kwartier kwamen de Belgen zeer gespannen over, maar daarna sloeg de wedstrijd om. Teddy Teuma maakte halverwege de eerste helft de openingstreffer, waarna Dante Vanzeir de score een kwartier voor tijd wist te verdubbelen vanaf de penaltystip.

In het eerste kwartier was het elftal van Van Bronckhorst heer en meester. De Luxemburgse keeper van Union, Anthony Moris, liet een aantal keer zien zeer alert te zijn met zijn reddingen. Halverwege de eerste helft gooide de Belgische club de schroom eindelijk van zich af en kreeg Union zowaar wat kansen. In de 25e minuut waren de Belgen dicht bij de openingstreffer toen Lazare Amani net op tijd goed verdedigd werd. Nog geen twee minuten later viel die treffer alsnog, toen Teuma de bal in de zestienmeter wist op te pikken en hard langs Jon McLaughlin schoot. Dit doelpunt leverde Union momentum op, maar Vanzeir knikte tien minuten voor rust net naast waardoor de voorsprong niet verdubbeld kon worden tijdens het momentum.

Vlak na rust had James Sands van Rangers zijn tweede gele kaart kunnen krijgen na een overtreding op Vanzeir. De Amerikaanse centrale verdediger kwam goed weg en werd gespaard door de Bosnische arbiter Irfan Peljto. Na een uur spelen kreeg Bart Nieuwkoop de beste kans van de tweede helft. De ex-Feyenooder zag zijn harde poging vanaf de rand van de zestien belandde in het zijnet belanden. De sfeer werd er met de seconde beter op in het ouderwetse stadion van Union. Dat werd verder versterkt toen Peljto de bal na een handsbal van Rangers op de stip legde. Vanzeir schoot de bal koelbloedig binnen en stuurde McLaughlin de verkeerde hoek in: 2-0.

Even later had de 24-jarige Belgische sterspeler de wedstrijd definitief kunnen beslissen, toen hij zijn snelheid perfect gebruikte om de verdedigers te passeren. De Schotse keeper wist zijn voet echter tegen de inzet van Vanzeir te krijgen. In de blessuretijd werd een poging van Christian Burgess nog van de lijn gehouden, waardoor Van Bronckhorst nogmaals goed wegkwam. Vanzeir kreeg daarna een publiekswissel en de goede uitgangspositie in Glasgow werd luidkeels gevierd op Den Dreef. Wanneer Union de volgende ronde bereikt zou het mogelijk tegen PSV kunnen spelen.