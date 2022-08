Feyenoord waagt eerste poging voor Zerrouki met fors miljoenenbod

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 22:10 • Wessel Antes • Laatste update: 23:16

Feyenoord heeft het eerste bod op Ramiz Zerrouki al uitgebracht, zo weet De Telegraaf dinsdagavond te melden. De Rotterdammers willen de 24-jarige middenvelder van FC Twente graag naar De Kuip halen als eventuele vervanger van Fredrik Aursnes, die in de belangstelling staat van Benfica. Feyenoord heeft volgens de krant vijf miljoen euro geboden op de Algerijns international.

Anderhalve week geleden werd duidelijk dat Aursnes hard op weg is naar Benfica. De Portugese club van Roger Schmidt heeft volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano vijftien miljoen euro over voor de Noorse middenvelder. Dit bedrag kan door middel van bonussen nog verder oplopen. Aursnes ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2024, maar heeft al een persoonlijk akkoord. In de oefenwedstrijd tegen Osasuna (1-2 nederlaag) zondag maakte Aursnes een afwezige indruk. De Rotterdammers lijken middels het bod op Zerrouki al bezig te zijn met een vervanger voor hem.

Zerrouki zelf zou de overstap naar Feyenoord graag maken. Technisch directeur Jan Streuer gaf eerder echter al aan dat Twente niet zomaar meewerkt aan een transfer. ”We zullen het verhaal van Feyenoord aanhoren, maar we zijn niet geïnteresseerd in een verkoop. Wij willen ons elftal bij elkaar houden”, aldus Streuer. Zerrouki ligt in Enschede nog vast tot medio 2024, waardoor Twente hem gemakkelijk aan zijn contract kan houden.

Zerrouki speelde enkele jaren in de jeugd bij Ajax, waarna hij vertrok naar Twente. Daar wist de middenvelder in het seizoen 2020/21 definitief door te breken in de hoofdmacht. Zerrouki speelde reeds 67 officiële wedstrijden voor Twente, waarin hij goed was voor vier goals en drie assists. Met name onder Ron Jans bloeide Zerrouki op tot een belangrijke speler voor Twente. Sinds maart 2021 is hij international voor Algerije. In zestien interlandwedstrijden kwam Zerrouki tot één doelpunt.