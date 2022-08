PSV raakt na treffer van Joey Veerman ver in verdrukking tegen AS Monaco

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

PSV heeft dinsdagavond een 1-1 gelijkspel overgehouden aan zijn bezoek aan AS Monaco. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kende in het heenduel in de derde voorronde van de Champions League een goed begin en kwam verdiend op voorsprong via Joey Veerman. Naarmate het eind van de wedstrijd dichterbij kwam werd Monaco sterker en sterker. Tien minuten voor tijd viel uit een vrije trap de gelijkmaker van Axel Disasi. PSV kwam in de absolute slotfase nog goed weg met een bal op de paal van Youssouf Fofana. Over een week is de return in het Philips Stadion.

In de eerste helft had PSV, zonder zelf al te veel te creëren, weinig te duchten van Monaco. Een echte kans kreeg de thuisploeg in de eerste 45 minuten niet, al werden de Eindhovenaren twee keer bijna verrast door slim genomen ingestudeerde vrije trappen. PSV kwam ermee weg en werd zelf gevaarlijker via Veerman. De middenvelder prikte eerst in vrije positie van vijftien meter met rechts naast, maar ging op slag van rust een stuk zuiniger om met zijn tweede mogelijkheid.

Luuk de Jong schakelde zichzelf in als aanspeelpunt en legde klaar voor Veerman, die vanaf de punt van het strafschopgebied met links vol in de onderhoek schoot: 0-1. De tegentreffer zette Monaco aan om na rust nadrukkelijker de aanval te openen. Takumi Minamino liep zomaar in de diepte weg bij Philipp Max, controleerde een lange bal van achteruit, maar schoot oog in oog met Walter Benítez naast. Aan de overzijde was er na een voorzet plots een megakans voor Guus Til, die voor open doel naast tikte.

Vanaf dat moment voerde Monaco de druk steeds verder op. Zo kwamen Jordan Teze en Armando Obispo met de schrik vrij toen Kevin Volland tussen hen in een vrije kopkans verprutste. Van Nistelrooij greep in door de zeer teleurstellend spelende Til en de geblesseerde Max naar de kant te halen. Met Érick Gutiérrez en André Ramalho in de ploeg kreeg PSV de grip weer enigszins terug. Er volgde na 73 minuten een enorme kans voor Ismael Saibari. De gelegenheidsrechtsbuiten werd in de zestien aangespeeld door Cody Gakpo, kapte zijn tegenstander uit en prikte met links rakelings naast.

?? @PSV ontsnapt in de slotfase... houden de Eindhovenaren stand?! pic.twitter.com/3cv6tWcNnJ — ESPN NL (@ESPNnl) August 2, 2022

PSV moest twaalf minuten voor tijd verder zonder de geblesseerd geraakte Ibrahim Sangaré en zag Monaco steeds dichter bij het doel komen. In de tachtigste minuut was er bij een scherp ingedraaide vrije trap geen houden meer aan. Fofana verlengde de bal met wat geluk tot bij Disasi, die van dichtbij binnenschoot: 1-1. Monaco rook bloed en joeg vol door op de winnende. Een nieuwe vrije trap leidde tot een hachelijke situatie voor het doel van PSV, waarbij Fofana uit de rebound op de paal kopte.