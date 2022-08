Padt maakt onwijze ketser en wordt gewisseld; Tejan onderuit met Sheriff

Kay Tejan heeft niet het verschil kunnen maken voor FC Sheriff Tiraspol in de thuiswedstrijd tegen FC Viktoria Plzn (1-2 nederlaag). In de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League deed Tejan de gehele wedstrijd mee, maar was hij niet belangrijk. Sergio Padt wist in de wedstrijd van PFK Ludogorets tegen Dinamo Zagreb (1-2 nederlaag) wel op te vallen, maar deed dat in negatieve zin. De voormalig doelman van FC Groningen ging gigantisch in de fout bij de 0-2 en werd al in de rust gewisseld.

PFK Ludogorets - Dinamo Zagreb 1-2

Voor Padt was het dinsdag een avond om snel te vergeten. De Nederlandse sluitpost van Ludogorets werd al na zes minuten gepasseerd door Dino Peric, die hem met een hard schot verschalkte. Drie minuten later werd het een stuk vervelender voor Padt, omdat hij een gigantische ketser maakte bij de 0-2 van Zagreb. De 32-jarige keeper dacht een voorzet weg te werken, maar tikte hem door zijn ingreep juist in zijn eigen doel. Hoewel Bernhard Tekpetey de schade halverwege de eerste helft leek te verminderen door met een schitterende solo de 2-1 te scoren, werd Padt in de rust alsnog gewisseld. Na rust raakte Ludogorets nog drie keer het houtwerk, maar wist de Bulgaarse landskampioen niet te scoren. Daardoor heeft Zagreb een uitstekende uitganspositie in de return.

Sheriff Tiraspol - Viktoria Plzen 1-2

De Moldaviërs kwamen na 36 minuten op voorsprong na een penalty die werd gegeven vanwege een handsbal van Jan Sykora. Daardoor kon Rasheed Akanbi vanaf de stip de 1-0 binnen schieten. Vijf minuten later kregen de Tsjechen een strafschop na ingrijpen van de VAR. Deze werd eveneens foutloos tegen de touwen geschoten door Thomas Chory. Nadat de Braziliaan Pernambuco een vrije trap op de lat had geschoten voor Sheriff, was het Plzn dat er uiteindelijk met de overwinning van doorging. Tien minuten na rust werd Pavel Bucha de matchwinner door de 1-2 binnen te knikken. Tejan en zijn ploeggenoten hebben daardoor een zware return in Tsjechië voor de boeg. De huurling van TOP Oss wist in vier officiële wedstrijden voor Sheriff nog niet te scoren.