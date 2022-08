Ihattaren maakt terugkeer bij Ajax op geheel eigen wijze via socials bekend

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 20:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Mohamed Ihattaren is terug bij Ajax, zo laat de twintigjarige middenvelder op geheel eigen wijze weten via Instagram. Ihattaren post vanaf Sportcomplex De Toekomst een selfie met de begeleidende tekst: "Back in business." Ihattaren was sinds medio juli afwezig bij Ajax, volgens De Telegraaf vanwege criminele dreiging naar aanleiding van een liefdesrelatie van het talent.

Ihattaren speelde nog mee tijdens de eerste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding, maar verdween daarna plotseling uit de selectie van Alfred Schreuder. Toen Ajax de spelersgroep voor het trainingskamp in Oostenrijk bekendmaakte, communiceerde de club dat Ihattaren 'niet fit was'. Niet lang daarna onthulde De Telegraaf dat er meer speelde rondom de groeibriljant. De krant meldde verder dat de intimidatie en bedreigingen niet vanuit de hoek van supporters komen.

Ihattaren zelf reageerde maandag nog ontkennend op de geruchten over zijn veiligheidssituatie. "Wat kan ik soms toch op de media lachen", zo luidde de reactie van Utrechter op een Instagram Story van zijn zus Najwa, die aangeeft dat de familie niks met criminaliteit en bedreigingen te maken heeft ‘en altijd super sterk staat’. “Healthy en soon back little brother, we are fine. Geloof niet alles.”

John van den Heuvel, verslaggever van de genoemde krant, kwam deze week met meer informatie over de situatie van Ihattaren. "De dreiging zou zijn ontstaan nadat Ihattaren een relatie kreeg met een jonge vrouw uit de omgeving van zijn woonplaats. De verhouding lekte uit bij de familie van het meisje en stuitte op veel weerstand. Ihattaren werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer. De dreiging kwam volgens de politie uit criminele hoek."