Van Nistelrooij verrast met twee wijzingen in opstelling tegen AS Monaco

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 18:42 • Wessel Antes • Laatste update: 19:20

Ruud van Nistelrooij kiest er dinsdagavond in de heenwedstrijd van PSV tegen AS Monaco voor om met Philipp Mwene en Ismael Saibari te starten. Vooraf verwachtte het Eindhovens Dagblad dat André Ramalho zou terugkeren in de basis, maar dat is niet het geval. Door de wijzigingen zijn Johan Bakayoko en Ki-Jana Hoever naar de bank verwezen.

Eerste doelman Walter Benítez mag het na zijn debuut tegen Ajax wederom laten zien onder de lat. Mwene neemt de rechtsbackpositie over van de teleurstellende Hoever. Jordan Teze speelt net als tegen Ajax centraal achterin met Armando Obispo en Philipp Max zal de linksbackpositie weer invullen. De ervaren Ramalho moet dus wederom vanaf de bank toekijken. Afgelopen zaterdag keerde de Braziliaan terug van zijn enkelblessure. Een half uur voor tijd mocht Ramalho invallen.



Op het middenveld past Van Nistelrooij geen wijzigingen toe, waardoor Ibrahim Sangaré, Guus Til en Joey Veerman weer aan de basis verschijnen in het Stade Louis II. De trainer van PSV had ook weinig redenen voor een wissel van Til, die zijn debuut tegen Ajax afgelopen zaterdag bekroonde met een hattrick. Met Marco van Ginkel, Xavi Simons en Érick Gutiérrez heeft Van Nistelrooij een hoop smaken op de bank voor eventuele wijzigingen.

Voorin starten de Eindhovenaren met Saibari, Luuk de Jong en Cody Gakpo. Door het ontbreken van Yorbe Vertessen, Carlos Vinícius en Sávio zal Van Nistelrooij hopen dat zijn voorhoede zo lang mogelijk fit blijft. Bakayoko, Xavi Simons en Richard Ledezma zijn de meest voor de hand liggende alternatieven voorin, kijkend naar de huidige wedstrijdselectie.

Bij Monaco ontbreekt Myron Boadu, die al enige tijd kampt met een voetblessure. Daardoor zal de Eindhovense defensie vanavond vooral moeten waken voor Wissam Ben Yedder en Takumi Minamino. Ben Yedder maakte in het afgelopen seizoen maar liefst 25 doelpunten in de Ligue 1, terwijl de Japanner deze zomer overkwam van Europese grootmacht Liverpool. De wedstrijd in Monaco begint dinsdagavond om 20.00 uur en wordt uitgezonden bij zowel ESPN, als op het open kanaal FOX.

Opstelling AS Monaco: Nübel; Vanderson, Disasi, Maripán, Jakobs; Matazo, Fofana, Volland; Golovin, Ben Yedder, Minamino

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Saibari, De Jong, Gakpo