Barcelona kan grootverdiener van loonlijst schrappen

Alex Telles gaat zijn carrière vervolgen in LaLiga bij Sevilla. De Braziliaanse linksback van Manchester United mocht vertrekken na de komst van Tyrell Malacia en is nagenoeg rond met de Spaanse club. (Fabrizio Romano)

Mohammed Kudus staat al zes maanden op de radar bij Tottenham Hotspur. The Spurs weten niet of ze de Ghanees deze zomer al binnen kunnen halen, maar willen sowieso volgend jaar een poging ondernemen als zijn perspectief op speeltijd onveranderd blijft. (Ghana Web)