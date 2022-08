‘Ik weet niet of het genoeg is als Feyenoord tien miljoen euro biedt’

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 17:20 • Guy Habets

Ron Jans vindt dat een bedrag van tien miljoen euro niet genoeg zou moeten zijn om Ramiz Zerrouki weg te plukken bij FC Twente. Daarmee reageert de oefenmeester op de vermeende interesse van Feyenoord. De Stadionclub zoekt alvast naar een opvolger voor Fredrik Aursnes, die naar Benfica kan vertrekken, en Zerrouki is serieus in beeld.

Er zou ook al gesproken zijn met Twente, dat bij monde van technisch directeur Jan Streuer beleefd genoeg zegt te zijn om de voorstellen van Feyenoord aan te horen. Hij is echter niet van plan om Zerrouki te verkopen en Jans komt met woorden van een vergelijkbare strekking. "Het enige wat ik er echt over kan zeggen is dat er bij ons eigenlijk niemand meer te koop is", zo liet hij weten voor de camera van ESPN.

Waar de trainer eigenlijk niks wilde zeggen over een eventueel bedrag dat voor Zerrouki zou moeten worden neergeteld, deed hij dat na een suggestie van de verslaggever alsnog. Laatstgenoemde stelde dat Twente een bod van tien miljoen niet zou kunnen weigeren. "Ik weet niet of dat wel genoeg is", reageert Jans. "Feyenoord heeft al een aardig bedrag voor een andere middenvelder neergelegd en daar kun je dan qua kwaliteit wel een vergelijking mee maken. Maar het is niet verstandig als een trainer over prijzen gaat praten."

Dat FC Twente Zerrouki het liefst niet verkoopt, is niet heel vreemd. Technisch directeur Streuer wist de selectie grotendeels intact te houden. Alleen Jayden Oosterwolde vertrok naar Parma, terwijl Michel Vlap, Michal Sadílek, Sem Steijn, Przemyslaw Tyton en Issam El Maach werden gepresenteerd als aanwinsten. Vlap en Sadílek speelden het afgelopen seizoen al op huurbasis in De Grolsch Veste en maakten tijdens de zomerse transferwindow de definitieve overstap naar FC Twente.