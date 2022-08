Erwin Mulder verrast en blijft toch behouden voor de Eredivisie

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:27

Erwin Mulder vervolgt zijn loopbaan bij Go Ahead Eagles. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De doelman komt transfervrij over van sc Heerenveen en tekent een contract voor één seizoen aan de Vetkampstraat in Deventer. ''Als gezin hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat we graag in Nederland willen blijven wonen", legt Mulder uit op de clubsite.

De keeper zegt verheugd te zijn dat hij bij Go Ahead aan de slag mag. ''Het is een club die me gelijk aantrok. Ik heb als keeper van Feyenoord en sc Heerenveen een aantal keren in De Adelaarshorst gekeept. Wedstrijden waarin duidelijk was te merken dat Go Ahead Eagles een volksclub met fantastische supporters is, die ook nog eens kort op het veld zitten."

Ook technisch directeur Paul Bosvelt geeft aan tevreden te zijn. "Naast Jeffrey de Lange en Sven Jansen zochten we een keeper die weet wat het inhoudt om op het hoogste niveau te keepen en daardoor concurrentie én kwaliteit kan brengen. Met de komst van Erwin hebben we nu alle keepersposities binnen de eerste selectie in kunnen vullen.”

Toch leek het er even op dat Mulder niet naar de Adelaarshorst zou verhuizen, maar naar Denemarken. Het Deense Ekstra Bladet meldde nog geen week geleden dat de oud-Feyenoorder op het punt stond om bij Aarhus GF te tekenen. In de kuststad lag een contract voor één of twee seizoenen klaar, maar Mulder kiest er toch voor om in Nederland te blijven.