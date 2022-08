Feyenoord houdt weinig aanvallende smaken over voor seizoensouverture

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 15:54 • Guy Habets

De aanvallende opties van Arne Slot voor de competitie-opener van Feyenoord tegen Vitesse slinken met de dag. Nadat duidelijk werd dat Santiago Giménez zijn werkvergunning niet op tijd zou krijgen voor de wedstrijd in Arnhem en Oussama Idrissi wedstrijdritme mist, meldt Voetbal International dinsdagmiddag dat Javairô Dilrosun de seizoensouverture mogelijk ook over zal moeten slaan.

De vleugelaanvaller heeft waarschijnlijk in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Osasuna van afgelopen zondag een blessure opgelopen. Het is niet duidelijk wat er precies aan scheelt bij Dilrosun, maar hij stond dinsdag in ieder geval niet op het trainingsveld. De kans is daardoor serieus aanwezig dat de eenmalig Oranje-international de confrontatie met Vitesse in het GelreDome aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Dilrosun, die deze zomer over werd genomen van Hertha BSC, moet zijn officiële debuut voor Feyenoord dus mogelijk uitstellen.

Dat zal ook gelden voor andere nieuwkomers als Idrissi en Sebastian Szymanski. Dat tweetal mist wedstrijdritme en kan zeker geen volledige wedstrijd spelen. Invallen behoort wel tot de mogelijkheden. Omdat Giménez na zijn presentatie in De Kuip terug moest keren naar Mexico om een werkvergunning te regelen, houdt Slot weinig aanvallende smaken over. Waarschijnlijk spelen Danilo, Alireza Jahanbakhsh en Patrik Walemark zondag in de Rotterdamse voorhoede.

De timing van de blessure van Dilrosun is ongunstig voor Feyenoord en Slot. Naast het missen van een aantal offensief ingestelde spelers, kampt de club sowieso al met een blessuregolf. Mats Wieffer en Orkun Kökçü zullen voorlopig hun opwachting nog niet maken voor de Stadionclub en Gernot Trauner is ook niet helemaal fit. De Oostenrijkse stopper is wel weer op de weg terug en lijkt binnen afzienbare tijd wel weer in actie te kunnen komen. Of dat zondag al kan, valt nog te bezien.